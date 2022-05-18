19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araştırmalar sürerken borsalar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, -19 Mayıs 2022'de borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi?