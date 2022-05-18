19 Mayıs bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araştırmalar sürerken borsalar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, -19 Mayıs 2022'de borsalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü borsalar resmi tatil mi?
19 MAYIS'TA BORSA TATİL Mİ?
19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması sebebi ile borsa açık olmayacak. 20 Mayıs Cuma günü ise açık olacak.
BORSA'NIN RESMİ TATİL OLDUĞU GÜNLER
1 Ocak 2022, Cumartesi : Yeni Yıl Tatili
23 Nisan 2022, Cumartesi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022, Pazar: Emek ve Dayanışma Günü