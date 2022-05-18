18 Mayıs bugün yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi? 20 Mayıs Cuma tatil mi?

Her yıl heyecanla beklenen ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2022 yılında hangi güne denk geldiği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve çalışanlar arama motorlarında, "20 Mayıs Cuma tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. İşte merak edilenler!
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?
Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak.
18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.