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    • Haberler
    • 18.05.2022 10:03
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    • 18.05.2022 10:03
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    18 Mayıs bugün yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi? 20 Mayıs Cuma tatil mi?

    Ülkemizde kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 mayıs ne zaman, 19 mayıs 2022 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları özellikle öğrencilerin gündeminde. Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene perşembe gününe denk geliyor. Yani okullar, kamu daireleri, devlet daireleri tatil olacak. Öğrenciler 20 Mayıs Cuma günü tatil olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 20 Mayıs Cuma tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi?

    takvim.com.tr
    20 Mayıs Cuma tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü olacak?

    Her yıl heyecanla beklenen ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2022 yılında hangi güne denk geldiği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve çalışanlar arama motorlarında, "20 Mayıs Cuma tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. İşte merak edilenler!

    19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

    Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak.

    18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

        19 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR MESAİ ALIYOR MU?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alacak.

        19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

        Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.
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        Haberler Haberler 18 Mayıs bugün yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi? 20 Mayıs Cuma tatil mi?
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