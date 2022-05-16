Küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları! 🐏2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu?

Kurban Bayramı İslam alemi tarafından 9 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama için geri sayım devam ederken milyonlarca kişi kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Migros, A101, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları!
2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.
Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.
Civil, 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:
Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.
KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir" dedi.
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.
Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kurban edilecek hayvanın tamamıyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.