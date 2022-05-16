Küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları! 🐏2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu?

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?



Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

Civil, 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.