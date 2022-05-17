2022 en güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları kısa uzun şiirleri! 19 Mayıs şiirleri sözleri!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan bu mutlu günde, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Vatandaşlar da sosyal medyada 19 Mayıs mesajları sözleri paylaşıyor. Haberimizden en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

19 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ!

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)