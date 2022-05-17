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    • Haberler
    • 17.05.2022 14:52
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    • 17.05.2022 14:53
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    19 Mayıs şiirleri sözleri! 2022 en güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları kısa uzun şiirleri!

    19 Mayıs şiirleri sözleri! Ulusal bayramımız 19 Mayıs'da hem sosyal medyada hem de mesaj aracılığıyla vatandaşlar birbirleriyle 19 Mayıs sözleri paylaşlıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 19 Mayıs mesajları ve sözlerine ulaşabilir, bu mesajları paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022 en güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları kısa uzun şiirleri! 19 Mayıs şiirleri sözleri!

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan bu mutlu günde, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Vatandaşlar da sosyal medyada 19 Mayıs mesajları sözleri paylaşıyor. Haberimizden en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

    19 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ!

    * 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

    * "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)

    * 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    * Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

    * Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    * Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

    * Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

    * Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

        * Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

        Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.

        Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

        Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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        Haberler Haberler 19 Mayıs şiirleri sözleri! 2022 en güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları kısa uzun şiirleri!
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