Merkür Retrosu nedir, nasıl etkileri oluyor? Merkür Retrosu hangi burçları etkiler 2022? Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Astrolojik gelişmleri yakından takip edenler Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Merkür Retrosu nedir, nasıl etkileri oluyor sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan doğa olayı yılın belli tarihlerinde gerçekleşiyor, bir süre devam ediyor ve bazı etkileri oluyor. Özellikle burç özelliklerine inananlar burçlar üzerindeki olumlu, olumsuz yanlarını öğrenmek istiyor. Peki Merkür Retrosu hangi burçları etkiler 2022?
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?
Merkür Retrosunun yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.
En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.