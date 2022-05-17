MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak?

Yeni haftanın ilk gününde yüzbinlerce kişi LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak sorularının yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Lise eğitimini görmek için katılmanın zorunluğu olduğu Liseleri Geçiş Sınavı her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Sınava az bir zaman kala heyecan dorukta. Peki ÖSYM 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? 2022 LGS NE ZAMAN?
LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 5 Haziran 2022'de uygulanacak LGS'DE birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
LGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
LGS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.