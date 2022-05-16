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    • Haberler
    • 16.05.2022 21:27
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    • 16.05.2022 21:31
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    İzmir'de deprem mi oldu? 16 Mayıs son dakika İzmir yakınında deprem mi oldu? Kandilli AFAD İzmir deprem!

    Son dakika depremler listesi araştıtılmaya başlandı. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Mayıs son dakika İzmir yakınında deprem mi oldu? Kandilli AFAD İzmir deprem!

    takvim.com.tr
    İzmir’de deprem mi oldu? 16 Mayıs son dakika İzmir yakınında deprem mi oldu?

    Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler listesine göre bugün saat 20. 58'de IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) tarafında deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...

    Kandilli AFAD İzmir deprem!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.05.16 20:58:50 38.4513 27.0173 16.0 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.05.16 19:40:17 39.6310 23.1007 14.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
    2022.05.16 19:30:51 36.6113 31.9703 2.5 -.- 1.5 -.- PASAKOY-ALANYA (ANTALYA) İlksel


    2022.05.16 19:00:37 34.9602 27.7570 5.7 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
    2022.05.16 18:06:45 39.9305 41.1150 25.0 -.- 1.5 -.- AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
    2022.05.16 17:52:04 40.9658 30.5822 15.8 -.- 1.7 -.- KURUMESE-KARASU (SAKARYA) İlksel
    2022.05.16 17:45:48 34.7702 23.4253 13.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.05.16 17:40:20 37.5075 42.5618 5.0 -.- 2.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK) İlksel
    2022.05.16 17:33:09 36.4460 28.7378 10.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.05.16 15:22:15 38.7595 40.2902 5.0 -.- 1.9 -.- AKBULUT-PALU (ELAZIG) İlksel
    2022.05.16 14:37:30 36.9215 27.4538 5.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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        Tarih (TS)16.05.2022 - 20:59:44
        Büyüklük 2.6 (ML)
        ÜlkeTürkiye
        İl-
        İlçe-
        Köy-


        Diğer Izmir Korfezi
        Enlem 38.4480 (K)
        Boylam 26.9813 (D)
        Derinlik 6.98 (KM)
        Ajans AFAD
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