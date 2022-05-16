İzmir'de deprem mi oldu? 16 Mayıs son dakika İzmir yakınında deprem mi oldu? Kandilli AFAD İzmir deprem!

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler listesine göre bugün saat 20. 58'de IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) tarafında deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
Kandilli AFAD İzmir deprem!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.16 20:58:50 38.4513 27.0173 16.0 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.16 19:40:17 39.6310 23.1007 14.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.16 19:30:51 36.6113 31.9703 2.5 -.- 1.5 -.- PASAKOY-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2022.05.16 19:00:37 34.9602 27.7570 5.7 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.05.16 18:06:45 39.9305 41.1150 25.0 -.- 1.5 -.- AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.05.16 17:52:04 40.9658 30.5822 15.8 -.- 1.7 -.- KURUMESE-KARASU (SAKARYA) İlksel
2022.05.16 17:45:48 34.7702 23.4253 13.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.16 17:40:20 37.5075 42.5618 5.0 -.- 2.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK) İlksel
2022.05.16 17:33:09 36.4460 28.7378 10.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.16 15:22:15 38.7595 40.2902 5.0 -.- 1.9 -.- AKBULUT-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.16 14:37:30 36.9215 27.4538 5.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel