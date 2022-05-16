Instagram çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 16 Mayıs 2022 akşamı Instagram kullanıcıları birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram keşfet neden gözükmüyor? 16 Mayıs instagram keşfet çöktü mü? İnstagram keşfet neden bozuldu, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?



16 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde bazı kullanıcılar İnstagram akışlarını yenileyemiyor. Kullanıcıların profillerine erişemediği bu sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.