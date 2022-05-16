Instagram çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 16 Mayıs 2022 akşamı Instagram kullanıcıları birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram keşfet neden gözükmüyor? 16 Mayıs instagram keşfet çöktü mü? İnstagram keşfet neden bozuldu, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
16 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde bazı kullanıcılar İnstagram akışlarını yenileyemiyor. Kullanıcıların profillerine erişemediği bu sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.