İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? İnstagram hikayeler storyler neden gözükmüyor? Ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?

İnstagram'da an itibariyle çökme meydana geldi. İnternet arama motorlarında İnstagram çöktü mü son dakika? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? instagram hikayeleri neden göremiyorum? Keşfet bozuldu mu? Ne zaman düzelecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler ve resmi açıklama...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika haberine göre İnstagram an itibariyle çöktü.
16 MAYIS İNTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?
Milyonlarca İnstagram kullanıcısı hikayeler, storyler ve keşfette sorun yaşadıklarını dile getirdi.
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
Öte yandan sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.