Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.05.2022 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 20:43
    ABONE OL

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? İnstagram hikayeler storyler neden gözükmüyor? Ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?

    İnstagram çöktü mü son dakika? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? instagram hikayeleri neden göremiyorum? Ne zaman düzelecek? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün akşam saatlerinde milyonlarca kullanıcı Instagram'da hikayeler ve storylerde sorun yaşadığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar da keşfette erişim sorunu yaşadığını belirtti. Peki resmi açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    İnstagram'da an itibariyle çökme meydana geldi. İnternet arama motorlarında İnstagram çöktü mü son dakika? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? instagram hikayeleri neden göremiyorum? Keşfet bozuldu mu? Ne zaman düzelecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler ve resmi açıklama...

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika haberine göre İnstagram an itibariyle çöktü.

    16 MAYIS İNTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?

    Milyonlarca İnstagram kullanıcısı hikayeler, storyler ve keşfette sorun yaşadıklarını dile getirdi.

    İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

    Öte yandan sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

    INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

    Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

        INSTAGRAM HESAP SİLME VE KAPATMA 2022

        İnstagram hesap silme işlemi okul, iş veya özel hayat gereği sosyal medya kullanımına ara vermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Uygulama çoğunlukla mobil cihazlarda kullanılmasına rağmen telefon ve tablette "İnstagram hesabımı sil" butonu yer almıyor. Bu nedenle hesap silme linki ve sayfası, sosyal medya kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Aşağıda yer alan 2022 Instagram hesap silme butonu aracılığıyla hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak silebilir ve kapatabilirsiniz.

        INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR VE KAPATILIR?

        Platform, kullanıcılarına hesabını silmek için iki seçenek sunuyor. Bunlar şu şekilde:

        İnstagram hesabını kalıcı olarak kapatmak
        İnstagram hesabını geçici olarak silmek
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Haberler İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Mayıs İnstagram neden çöktü? İnstagram hikayeler storyler neden gözükmüyor? Ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
            SON DAKİKA