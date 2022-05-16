5 litresinde çılgın indirim! TMO'da Ayçiçek yağı fiyatı düştü! Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!

MO YEM BİTKİLERİNİ DESTEKLİ FİYATTAN SATMAYA DEVAM EDECEK

Yem fiyatları, et ve süt ürünleri fiyatlarını tektiklediği için TMO devreye girdi ve yeni bir açıklama yaparak yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edeceğini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni bir fiyat artışına yer vermemek için mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirleri ivedilikle alan TMO, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek üzere çalışmalara başladı.

TMO'DAN FINDIK AÇIKLAMASI

Toprak Mahsulleri Ofisi Mayıs ayında da kabuklu fındık satışına devam edeceğini duyurdu. TMO Mayıs ayı için fındık fiyatına zam yapmadı. TMO Nisan ayındaki 41 TL fiyattan Mayıs ayında da fındık satacağını açıkladı.

TMO'dan yapılan açıklama şöyle;

''Kurumumuzca, Mart ayında başlayan kabuklu fındık satışlarımıza Mayıs ayında da devam edilecektir.

Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri stoklarında bulunan 20 bin ton 2021 yılı mahsulü Levant Kalite kabuklu fındıklar serbest satışa açılmıştır.

Satış fiyatları; Nisan ayı satış fiyatı Mayıs ayında da geçerli olup %50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde ilave nakliye ve maniplasyon dâhil, KDV hariç olmak üzere, Levant Kalite için 41,00 TL/kg'dır.

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 50,00 TL/kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.

Firmalar ürün bedelinin Kurumumuz hesaplarına yatırılmasına müteakip teslimatlara başlanılacaktır.

Satışlar; Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlüklerince yapılacaktır.''