5 litresinde çılgın indirim! TMO'da Ayçiçek yağı fiyatı düştü! Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı, pirinç, kuru fasülye, nohut, kuru üzüm, fındık kreması fiyatlarında rakamları aşağıya çekti. Vatandaşların yakından takip ettiği TMO ürün fiyatlarında çılgın indirimler yapıldı. Mayıs itibariyle tüketiciyi korumayı hedefleyen adımlar atan Toprak Mahsulleri Ofisi aynı zamanda kabuklu fındık satışına devam edeceğini ve zam yapmayacağını da duyurdu. Sadece bu da değil, TMO yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edecek. İşte 17 Mayıs 2022 TMO fiyat listesi...
TMO 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI!
Toprak Mahsulleri Ofisi TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 129,00 TL olarak belirledi.
Peki TMO'da temel gıda ürünlerinde fiyatlar ne durumda? İşte tam liste...
TMO 17 MAYIS 2022 İNDİRİMLİ LİSTE!
👉Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 36.00 TL
👉Fındık Ezmesi 320 Gr: 20.00 TL
👉Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 20.00 TL
👉Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 32.00 TL
👉Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 40.00 TL
👉Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 55.00 TL
👉Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 52.50 TL
👉Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 67.50 TL
👉Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 60.00 TL
👉Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.00 TL
👉Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.00 TL
👉Kırmızı Mercimek 1 Kg: 14.50 TL
👉Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 12.00 TL
👉Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 17.00 TL
👉Nohut İri tane 2 Kg: 19.00 TL
👉Nohut Çok İri tane 2 Kg: 21.00 TL