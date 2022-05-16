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    • Haberler
    • 17.05.2022 10:32
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    • 17.05.2022 10:33
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    5 litresinde çılgın indirim! TMO'da Ayçiçek yağı fiyatı düştü! Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!

    Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti ve sürpriz indirimli fiyat listesini yayımladı. TMO'da temel gıda ürünlerinin bazılarında indirim uygulandı Özellikle 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı dikkat çekti. Bir süredir gündemde olan ayçiçek yağı TMO ile uygun fiyata satılmaya başlandı. 1 kiloluk Kuru Fasulye Büyük Boy 14 TL, 400 gramlık Kakaolu Fındık Kreması 17 TL, 5 kiloluk Ronaldo Çeşidi Pirinç 55 TL'den veriliyor. İşte 17 Mayıs 2022 tarihli güncel TMO fiyat listesi...

    Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı, pirinç, kuru fasülye, nohut, kuru üzüm, fındık kreması fiyatlarında rakamları aşağıya çekti. Vatandaşların yakından takip ettiği TMO ürün fiyatlarında çılgın indirimler yapıldı. Mayıs itibariyle tüketiciyi korumayı hedefleyen adımlar atan Toprak Mahsulleri Ofisi aynı zamanda kabuklu fındık satışına devam edeceğini ve zam yapmayacağını da duyurdu. Sadece bu da değil, TMO yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edecek. İşte 17 Mayıs 2022 TMO fiyat listesi...

    TMO 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI!

    Toprak Mahsulleri Ofisi TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 129,00 TL olarak belirledi.

    Peki TMO'da temel gıda ürünlerinde fiyatlar ne durumda? İşte tam liste...

    TMO 17 MAYIS 2022 İNDİRİMLİ LİSTE!

    👉Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 36.00 TL

    👉Fındık Ezmesi 320 Gr: 20.00 TL

    👉Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 20.00 TL

    👉Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 32.00 TL

    👉Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 40.00 TL

    👉Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 55.00 TL

    👉Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 52.50 TL

    👉Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 67.50 TL

    👉Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 60.00 TL

    👉Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.00 TL

    👉Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.00 TL

    👉Kırmızı Mercimek 1 Kg: 14.50 TL

    👉Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 12.00 TL

    👉Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 17.00 TL

    👉Nohut İri tane 2 Kg: 19.00 TL

    👉Nohut Çok İri tane 2 Kg: 21.00 TL

        MO YEM BİTKİLERİNİ DESTEKLİ FİYATTAN SATMAYA DEVAM EDECEK

        Yem fiyatları, et ve süt ürünleri fiyatlarını tektiklediği için TMO devreye girdi ve yeni bir açıklama yaparak yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edeceğini açıkladı.

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni bir fiyat artışına yer vermemek için mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edeceğini duyurdu.

        Bu kapsamda, 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirleri ivedilikle alan TMO, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek üzere çalışmalara başladı.

        TMO'DAN FINDIK AÇIKLAMASI

        Toprak Mahsulleri Ofisi Mayıs ayında da kabuklu fındık satışına devam edeceğini duyurdu. TMO Mayıs ayı için fındık fiyatına zam yapmadı. TMO Nisan ayındaki 41 TL fiyattan Mayıs ayında da fındık satacağını açıkladı.

        TMO'dan yapılan açıklama şöyle;

        ''Kurumumuzca, Mart ayında başlayan kabuklu fındık satışlarımıza Mayıs ayında da devam edilecektir.

        Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri stoklarında bulunan 20 bin ton 2021 yılı mahsulü Levant Kalite kabuklu fındıklar serbest satışa açılmıştır.

        Satış fiyatları; Nisan ayı satış fiyatı Mayıs ayında da geçerli olup %50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde ilave nakliye ve maniplasyon dâhil, KDV hariç olmak üzere, Levant Kalite için 41,00 TL/kg'dır.

        Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 50,00 TL/kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.

        Firmalar ürün bedelinin Kurumumuz hesaplarına yatırılmasına müteakip teslimatlara başlanılacaktır.

        Satışlar; Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlüklerince yapılacaktır.''
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        Haberler Haberler 5 litresinde çılgın indirim! TMO'da Ayçiçek yağı fiyatı düştü! Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!
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