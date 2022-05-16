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    • Haberler
    • 16.05.2022 08:02
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    • 16.05.2022 08:02
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    Eşek sütü sabununun faydaları nelerdir? Eşek sütü sabunu kullanımı nasıldır? Eşek sütü sabunu ne işe yarar?

    Eşek sütü sabunu, doğal içeriğe sahip olmasından dolayı oldukça sık kullanılmaktadır. Cilt ve saç bakımlarında özellikle kadınların kullanımını tercih ettiği doğal bir üründür. Aynı zamanda, farklı cilt rahatsızlıklarının tedavi süreçlerinde de kullanım sağlanmaktadır. Cildin daha canlı ve ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Saçlara ise ihtiyaç duyduğu bakımı ve nem dengesini sağlar.

    takvim.com.tr
    Eşek sütü sabunu ne işe yarar?

    Eşek sütü sabunu, cildin doğal yollar ile bakteri ve mikroplardan arındırılmasında etkilidir. Aynı şekilde saç derisinde meydana gelen; kaşıntı, tahriş ya da kepek oluşumu gibi can sıkıcı durumların giderilmesinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kimyasal herhangi bir içeriğe sahip olmamasından dolayı kullanıcılar tarafından rahat bir şekilde tercih edilmektedir.


    Eşek Sütü Sabununun Faydaları Nelerdir?
    Eşek sütü sabununun faydalarına maddeler halinde değinelim;
    Cilt yüzeyinin onarılmasına ve korunmasına katkı sağlar.
    Eşek sütü sabunu içerisinde yer alan retinol sayesinde, doğal bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanım sağlanmaktadır.
    Sabun içerisinde bulunan vitaminler ve aminoasitler, cilt yüzeyinde akne ve sivilce oluşumunu engeller. Var olan oluşumlarında giderilmesinde etkili rol oynar.
    Cildin pH dengesinin eşitlenmesini sağlar.
    Eşek sütü sabunu, hücre yenileme özelliğine sahiptir.
    Cilt yüzeyinde meydana gelen renk farklılıklarının giderilmesini sağlat ve eşit bir cilt tonuna sahip olmanızı gerçekleştirir.


    Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkilidir.
    Saçların kurumasını önler.
    İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde, saçların daha gür ve parlak olmasını sağlar.
    Saç ve saç derisinin nem ihtiyacını karşılar.
    Saç dersinde meydana gelen bakterilerin giderilmesini sağlar.
    Saçların dökülmesinin önüne geçer.

    Eşek Sütü Sabunu Nasıl Kullanılır?
    Eşek sütü sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Bu sabunu yüzünüze ya da cildinize uygularken dikkat etmeniz gereken nokta, sabunu bir maske gibi uygulamanızdır. Öncelikle cildinizi hafifçe ıslatın. Sabunu köpürterek cildinize uygulayın ve beş dakika gibi kısa bir süre bekledikten sonra durulama aşamasına geçin. Cilt yüzeyine uygulama yaparken, dairesel hareketler ile masaj yapın. Eşek sütü sabununu, her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınız için haftada üç ya da dört kez kullanım sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza uygulama yaparken, saç derinize masaj yaptıktan sonra, saç tellerinize de nazikçe uygulayıp durulayınız.


        Eşek Sütü Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Eşek sütü sabununun kullanılacağı cilt tipleri genellikle, egzama ve sedef rahatsızlığının görüldüğü ciltlerdir. Bu rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça etkin rol oynamaktadır. Doğal bir ürün olmasından dolayı cilt üzerinde herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmaz. Fakat; diğer cilt tiplerinde kullanım sağlandığı zaman, önlem amaçlı cilt yüzeyinde kızarıklık meydana gelip gelmediği takip edilmelidir. Tüm cilt ve saç tiplerinde kullanımı uygun olan sabunu, günlük yüz temizliğinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm cilt tiplerini derinlemesine temizler ve cildin rahat nefes almasını sağlar. Cilt ve saçlar için oldukça faydalı bir ürün olan eşek sütü sabunu, sahip olduğu doğal içeriği ile cildinizi gençleştirirken aynı zamanda, parlak ve canlı saçlara kavuşmanızı da sağlar.


        Eşek Sütü Sabunu İçeriğinde Neler Var?
        Eşek sütü sabununun içeriği, vitamin ve besinler açısından oldukça zengindir. Sabun içerisinde A, B2, B2, C ve E vitaminleri yüksek miktarda yer almaktadır. Bunun yanı sıra; çinko, magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum ve sodyum süt içerisinde yer almaktadır. Eşek sütü oldukça faydalı içeriklere sahiptir. Süt ile elde edilen sabunun zengin içeriği, cildin ve saç dersinin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve besinleri temin etmektedir.
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        Haberler Haberler Eşek sütü sabununun faydaları nelerdir? Eşek sütü sabunu kullanımı nasıldır? Eşek sütü sabunu ne işe yarar?
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