DGS kaç soru, kaç dakika? 2022 DGS sınav süresi ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta başlayacak? soruları adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 DGS kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte sınav süresi ve başvuru detayları da belli oldu. DGS puan hesaplama hakkında da bilgi veren ÖSYM, ''2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.'' ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...
DGS 2022 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 3 Temmuz'da düzenlenecek. Başvurular da 13 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.
DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
DGS başvuruları 13 Mayıs'ta başladı. Başvurular tamamlanmadığından henüz katılacak aday sayısı belli değildir.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir