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    • Ekonomi
    • 16.05.2022 17:42
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    • 16.05.2022 17:42
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    Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak? 2022 Kurban Bayramı tarihi...

    Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. İkinci dini bayram için az bir zaman kala her sene merakla beklenen bilgi kurbanlık fiyatlarının kaç liradan alıcı bulduğu öğrenilmek isteniyor. Peki 2022 Kurban Bayramı tarihi nedir, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olarak belirlendi? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar?

    Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak? 2022 Kurban Bayramı tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar 2022 kurbanlık fiyatlarının kaç liradan alıcı bulacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

    2022 Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma
    Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
    Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
    Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
    Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

        Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
        İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).
        Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
        قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ
        "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)
        اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ
        "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)
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        Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak? 2022 Kurban Bayramı tarihi...
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