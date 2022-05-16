Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak? 2022 Kurban Bayramı tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar 2022 kurbanlık fiyatlarının kaç liradan alıcı bulacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?
2022 Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı