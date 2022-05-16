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    • Haberler
    • 16.05.2022 21:49
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    • 16.05.2022 21:49
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    🐏2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları! Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu?

    Kurban Bayramı İslam alemi tarafından 9 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama için geri sayım devam ederken milyonlarca kişi kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Migros, A101, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları!

    takvim.com.tr
    2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu?

    Kurban Bayramı'na sayılı zaman kala vatandaşlar kurbanlık pazarlarına akın edecek. Dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban fiyatları konusunda da araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar 2022 kurban fiyatları ne kadar? 2022 Diyanet kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatlarına zam mı geldi? Kurbanlık fiyatları kaç lira oldu? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte 2022 kurbanlık fiyatları ile ilgili detaylar...

    2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

    Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

    Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

    Civil, 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

    Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.

    KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir" dedi.

    Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

    Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kurban edilecek hayvanın tamamıyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.

        "KURBAN EDİLECEK HAYVAN TAMAMIYLA SAĞLIKLI OLMALIDIR"

        Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

        Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden gerekli olan desteği her zaman alabilirsiniz. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir.

        Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez" dedi.

        "KURBANDA GEBE HAYVANLARI TERCİH ETMEYELİM"

        Kurbanlık seçimlerinde gebe hayvanın tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Peygamber efendimizin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

        Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Son olarak dişi hayvanların gebelik yönünden serbest veteriner hekimler tarafından muayene edilip gebelik durumuna bakılarak karar verilmelidir. Hayvancılığın geleceği için, kurbanda gebe hayvanları tercih etmeyelim. Ülke hayvancılığının gelişip büyümesi için dişi hayvanlara ülkemizin ihtiyacı var. Halkımıza şimdiden güzel bir bayram geçirmelerini dilerim" diye konuştu.
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        Haberler Haberler 🐏2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları! Diyanet kurban fiyatları kaç TL oldu?
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