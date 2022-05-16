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    • Haberler
    • 16.05.2022 09:28
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    • 16.05.2022 09:28
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    16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası sorgulama ekranı

    Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile ailelerine evde bakım maaşı ödeniyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle bu ayın ödeme günü merak ediliyor. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte tam liste ve evde bakım parası yattı mı sorgulama ekranı...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşı alan binlerce kişi her ayın bu dönemlerinde paralarını alıyor. Mayıs ayı ödemeleri henüz yatmamış vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? İşte 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama ekranı...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım paraları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Henüz maaşı yatmaya vatandaşlar aşağıdaki linkten ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayabilir.

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

    Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    👉EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

        Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Yanık, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak." açıklamasında bulundu.
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