16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı alan binlerce kişi her ayın bu dönemlerinde paralarını alıyor. Mayıs ayı ödemeleri henüz yatmamış vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? İşte 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama ekranı...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım paraları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Henüz maaşı yatmaya vatandaşlar aşağıdaki linkten ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
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