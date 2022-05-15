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    • Haberler
    • 15.05.2022 09:09
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    • 15.05.2022 09:09
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    EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu? İşte sıralama...

    İtalya'nın Torino şehrinde gerçekleştirilen Eurovision 2022 şarkı yarışmasının kazananı belli oldu. Bu yıl 66'sı düzenlenen yarışmaya Ukrayna damga vurdu. 40 ülkenin katıldığı Eurovision'un puan sıralaması açıklandı. Peki EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu? İşte ülke ülke sıralama...

    EUROVİSİON’U KİM KAZANDI?

    2022 yılının Eurovision şarkı yarışmasında 1. ve 2. yarı final sonrasında büyük finale kalan ülkeler bir önceki akşam sahne aldı. 40 ülkeden finale kalmayı başaran 25 ülkeden biri bu yılın Eurovision birincisi oldu. Peki EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu?

    EUROVİSİON'U KİM KAZANDI?

    Eurovision 2022'yi Ukrayna kazandı.Heyecanla takip edilen Eurovision şarkı yarışmasında 631 puan alan Ukrayna 1. sırada yer aldı. Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puan alan İspanya oldu.

    EUROVISION 2022 PUAN SIRALAMASI

    1- Ukrayna 631
    2- Birleşik Krallık 466
    3- İspanya 459
    4-İsveç 438
    5-Sırbistan 312
    6-İtalya 268
    7-Moldova 253
    8-Yunanistan 215
    9-Portekiz 207
    10-Norveç 182
    11-Hollanda 171
    12- Polonya 151


    13- Estonya 141
    14-Litvanya 128
    15-Avustralya 125
    16-Azerbaycan 106
    17-İsviçre 78

    18-Romanya 6519-Belçika 64
    20-Ermenistan 61
    21-Finlandiya 38
    22-Çekya 38
    23-İzlanda 20
    24-Fransa 17
    25-Almanya 6

    EUROVISION 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

    İsviçre
    Norveç
    Ermenistan
    Yunanistan
    İzlanda
    Ukrayna
    Litvanya
    Moldova
    Portekiz
    Hollanda
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        Haberler Haberler EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu? İşte sıralama...
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