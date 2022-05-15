2022 yılının Eurovision şarkı yarışmasında 1. ve 2. yarı final sonrasında büyük finale kalan ülkeler bir önceki akşam sahne aldı. 40 ülkeden finale kalmayı başaran 25 ülkeden biri bu yılın Eurovision birincisi oldu. Peki EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu?
EUROVİSİON'U KİM KAZANDI?
Eurovision 2022'yi Ukrayna kazandı.Heyecanla takip edilen Eurovision şarkı yarışmasında 631 puan alan Ukrayna 1. sırada yer aldı. Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puan alan İspanya oldu.
EUROVISION 2022 PUAN SIRALAMASI
1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 6519-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6
EUROVISION 1. YARI FİNAL SONUÇLARI
İsviçre
Norveç
Ermenistan
Yunanistan
İzlanda
Ukrayna
Litvanya
Moldova
Portekiz
Hollanda