2022 yılının Eurovision şarkı yarışmasında 1. ve 2. yarı final sonrasında büyük finale kalan ülkeler bir önceki akşam sahne aldı. 40 ülkeden finale kalmayı başaran 25 ülkeden biri bu yılın Eurovision birincisi oldu. Peki EUROVİSİON'U KİM KAZANDI? 2022 Eurovision şarkı yarışmacının birincisi hangi ülke oldu?