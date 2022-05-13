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    • Haberler
    • 13.05.2022 16:04
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    • 13.05.2022 16:04
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    Havuç sabunu ne işe yarar? Havuç sabununun faydaları nelerdir? Havuç sabunu kullanımı nasıldır?

    Havuç sabunu A vitamini açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İçinde yer alan vitamin ve mineraller cildin yenilenmesine katkı sağlar. Canlılığını yitiren ciltlerde kullanıldığında cildi canlandırır. Mat görüntüyü ortadan kaldırır ve yerine parlak görünen cilt bırakır. Sabunu hem erkekler hem de kadınlar kullanabilir. Kullanması son derece pratiktir. Düzenli uygulamanın ardından kısa sürede olumlu etkiler görülmeye başlar. Aynı zamanda kansere karşı korumalı yapısını gösterir. Cilt lekelerinde iyileştirici özelliği vardır.  Sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda mental olarak da rahatlama sağlar. Cilt rahatladığı için psikolojik olarak da rahatlama görülür.

    takvim.com.tr
    Havuç sabunu ne işe yarar?

    Havuç sabunu cildin daha canlı olmasını destekler. Düzenli olarak kullanıldığında cildin gerçek rengine kavuşmasını sağlar. Bununla birlikte kanserin etkilerini azaltır. Güneş ışınlarının olumsuz etkileri cilt için oldukça zararlıdır. Cilde zararlı ışınların temas etmesi halinde kanser riski oluşur. Bu durumların önlenmesinde havuç sabunu kullanılabilir. Cilt lekelerini iyileştirirken diğer yandan da cildi nemlendirir.

    Yaşlılığa karşı korur. Cilt yaşlanmaya bağlı olarak kırışmaya başlar. Kırışıklıkları önlemek için cildi canlandıran vitaminlerle desteklenmesi gerekir. Havuç sabun içinde yer alan antioksidan ve A vitaminiyle cildin yaşlanmaya bağlı kırışıklıklarını aza indirir. Ciltte gün boyunca kir ve bakteriler olur. Bunların temizlenmesinde görev alan sabun güçlü ve hijyenik temizleme özelliğiyle cildin temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece gözenekler açılır ve cilt hava alır. Ciltteki sivilceler konforlu ve sağlıklı yaşamı engeller. Havuç sabun sivilce ve aknelere karşı korumalı yapıya sahiptir. Özellikle ergenlik döneminde artan sivilcelerin iyileşmesinde büyük destek olur.


    Havuç Sabunu Faydaları Nelerdir?
    Havuç sabununun yararları şöyledir:
    • Ciltteki yağ ve kir tabakasını ortadan kaldırır. Özellikle cildi yağlı olanlarda daha fazla görülen yağlanma sorunu sabunla birlikte yok edilebilir. Ciltteki tüm gözeneklerin detaylı bir şekilde temizlenmesine katkı sağlar.
    • Havuç sabun içinde beta karoten yer alır. Cilt üzerindeki zarar veren maddelerin yok olmasına katkı sağlar. Turuncu rengin içinde yer alan pigmentlerden gelmektedir. Renk cilde canlılık verir.
    • Ciltteki aknelere karşı oldukça etkilidir. Ağrılı ve acı veren sivilcelere karşı iyileştiricidir.
    • Cildin daha parlak görünmesini destekler.
    • Ciltteki güneş lekelerine karşı etkilidir.
    • Güneş ışınlarının zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Ciltte güneş lekesi oluşmasını engeller.
    • Cildin doğal yapıya kavuşmasına destek olur.
    • Stresin azalmasına katkı sağlar ve cildi rahatlatır.
    • Siyah noktası fazla olanlar kullandığında şikayetleri ortadan kalkar.


        Havuç Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Havuç sabun diğer sabunlar gibi ıslak cilde uygulanır. Öncelikle sabunu kullanmadan saç ya da deri yıkanır. Ardından sabun uygulanır. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca uygulama yapıldıktan sonra yüzey temizlenir. Saç ve ciltte kalıntı kalmayana kadar ciltten temizlenir. Günün istenilen saatinde uygulama yapılabilir. Havuç sabununun kullanımı kolay olduğu için kısa sürede olumlu etkilerini göstermeye başlar.

        Havuç Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Havuç sabununun kullanacağı cilt tipleri farklılık göstermez. Kuru ciltleri yumuşatır. Nemli kalmasına destek olur. Kuru ciltlere göre daha yağlı olan ciltlerde sivilce oluşumunu engeller. Her ciltte temizleyici ve parlatıcı etkilere sahiptir. Özellikle yaşlı kişilerin ciltleri zamanla kırıştığı için onların kullanmasında fayda vardır. Kırışık cilde sahip olanların cildine gerekli desteği sağlar.


        Havuç Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Havuç sabununun içeriği bol miktarda A vitamininden oluşur. Antioksidan açısından son derece zengindir. Vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu için cildin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini de kolay bir şekilde karşılar.

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