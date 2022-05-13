Havuç sabunu ne işe yarar? Havuç sabununun faydaları nelerdir? Havuç sabunu kullanımı nasıldır?



Havuç Sabunu Nasıl Kullanılır?

Havuç sabun diğer sabunlar gibi ıslak cilde uygulanır. Öncelikle sabunu kullanmadan saç ya da deri yıkanır. Ardından sabun uygulanır. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca uygulama yapıldıktan sonra yüzey temizlenir. Saç ve ciltte kalıntı kalmayana kadar ciltten temizlenir. Günün istenilen saatinde uygulama yapılabilir. Havuç sabununun kullanımı kolay olduğu için kısa sürede olumlu etkilerini göstermeye başlar.



Havuç Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Havuç sabununun kullanacağı cilt tipleri farklılık göstermez. Kuru ciltleri yumuşatır. Nemli kalmasına destek olur. Kuru ciltlere göre daha yağlı olan ciltlerde sivilce oluşumunu engeller. Her ciltte temizleyici ve parlatıcı etkilere sahiptir. Özellikle yaşlı kişilerin ciltleri zamanla kırıştığı için onların kullanmasında fayda vardır. Kırışık cilde sahip olanların cildine gerekli desteği sağlar.