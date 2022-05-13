EGM 97. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama! 13 Mayıs 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları onlineislemler.egm.gov.tr adresinde

onlineislemler.egm.gov.tr: 13 Mayıs 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları erişime açıldı mı? merak konusu oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 97. dönem ÖGG sınav için bir çok soru gündemde yer alıyor. Yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra itirazda bulunmak isteyen adayların Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatırmaları gerekiyor. Peki EGM 97. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
EGM 97. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama
EGM 97. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecek.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sına ve sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.