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    • Haberler
    • 13.05.2022 11:02
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    • 13.05.2022 11:03
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    13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları / Görsel algı testi sonuçları! e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

    BİLSEM mülakatları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

    BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. BİLSEM sınav sonuçları için gersi sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınavınına giren yüzbinlerce öğrenci, MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    MEB'in BİLSEM için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci son buldu. 19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında değerlendirmeler tamamlandı. Sonuçlar bugün açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

    BİLSEM SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    2022 BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.

    BİLSEM SONUÇLARINI ÖRĞENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        BİLSEM TAKVİMİ

        13 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
        16-23 Mayıs 2022 - İtiraz başvurularının alınması
        24-30 Mayıs 2022 - İtirazların değerlendirilmesi
        16-30 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması


        03 Haziran 2022 - Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
        13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması
        19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
        22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
        29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
        29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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        Haberler Haberler 13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları / Görsel algı testi sonuçları! e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI!
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