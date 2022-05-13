13 Mayıs MEB 2022 BİLSEM sonuçları / Görsel algı testi sonuçları! e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. BİLSEM sınav sonuçları için gersi sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınavınına giren yüzbinlerce öğrenci, MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı!