bilsem.meb.gov.tr adresinde BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. BİLSEM'de bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, bugün belli oldu. 2022 BİLSEM imtihan neticeleri MEB doğrultusundan yayınlanacak. Peki, İLSEM 1.2.3 ve 4 sınıf baraj taban ve tavan puanı kaç? 13 Mayıs MEB e-Okul BİLSEM online sınav sonuçları detayları...
13 Mayıs MEB e-Okul BİLSEM online sınav sonuçları
MEB doğrultusundan yayınlanan son duyuruya göre takvimde güncelleme yapıldı. 2 Mart tarihinde ön değerlendirme oluşturulan öğrencilerin belgeleri e okul sisteminde yayımlandı. 19 Mart - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrencilerin beceri alanlarına göre değerlendirmesi yapılacak.
Genel zihinsel, resim ya da müzik beceri alanlarında özel becerili olarak öğrencilere, becerilerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak hedefiyle destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine dair usul ve esaslar yer almaktadır..
BİLSEM sınavı detayları
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirti edilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne direkt olarak müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda imtihanla teşhis edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak hedefiyle devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.