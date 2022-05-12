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    • Memur
    • 13.05.2022 09:30
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    • 13.05.2022 09:30
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    EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranı...

    Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları neler? Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak istiyor ve başvuru şartları, işlemlerini merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Her gün binlerce kişi tarafından Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları neler sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu hayalle yanıp tutuşan vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranına ulaşmak istiyor. 28 Nisan'da başlayan başvuruları işlemlerini henüz tamamlamamış olanlar son tarihi merak ederken başvuruların nasıl yapıldığını da öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar!

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

    BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

    Hemen şunu belirtelim ki, 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınav tarihi henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilerleyen günlerde yeni bir duyuru ile sınav tarihinin açıklanması bekleniyor.

    2022 BEKÇİ ALIMI SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

    Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

    1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

        2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

        3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

        4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

        YAZILI SINAV HAKKINDA

        1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        2. Yazılı Sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.

        3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

        4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

        5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

        6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
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