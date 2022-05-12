KADAYIFÇI OLCAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Vurulma anı ortaya çıktı! Kadayıfçı Olcay kimdir, nereli ,kaç yaşındaydı? Korkunç cinayet...

KADAYIFÇI OLCAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Kadayıfçı Olcay kimdir, nereli ,kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. Adana'da korkunç cinayet! Ünlü tatlıcı Kadayıfçı Olcay Tekin'in vurulma anı ortaya çıktı. Arkadaşının işyerinde otururken saldırıya uğrayan Tekin kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Adana'da bir hayli tanınan Tekin'in sevenleri konuya ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte cinayetin ayrıntıları...
KADAYIFÇI OLCAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Olcay Tekin hayatını kaybetti. Ünlü kadayıfçı olarak bilinen Tekin arkadaşının tamirhanesinde otururken biranda kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan kadayıfçı kaldırıldığı hastanede öldü. İşte olayın detayları...
KADAYIFÇI OLCAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.
Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla üst üste ateş etti. Daha sonra zanlı yaya olarak kaçıp bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
POLİS KATİLİ ARIYOR
Ağır yaralanan Tekin, tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tekin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.