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    • Haberler
    • 12.05.2022 12:07
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    • 12.05.2022 12:07
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    Hemşireler günü 12 Mayıs 2022 Whatsapp SMS mesajları! Hemşireler günü ile ilgili Atatürk'ün sözleri! Hemşireler günü nedir?

    Kutsal mesleklerden olan ve koronavirüs salgını yaşadığımız şu günlerde Hemşireler insanlara umut oluyor. Hemşireler günü mesajları ve sözlerini sevdiklerine göndermek isteyen vatandaşlar için hemşireler günü mesajlarını ve hemşireler günü sözlerini 2022 sizler için derledik. Hemşireler Günü her yıl 12 Mayıs'ta tüm dünyada ve Türkiye özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen sağlık hizmetleri sektörüne bağlı bir meslektir.

    takvim.com.tr
    Hemşireler günü 12 Mayıs 2022 Whatsapp SMS mesajları!

    12 Mayıs hemşireler günü Whatsapp SMS mesajlarını haberimizde derledik. 12 Mayıs hemşireler günü olarak kutlanıyor. Hemşireler günü 1974'ten bu yana Türkiye'de kutlanıyor. Hemşireler günü mesajları ve sözleri, hemşireler günü mesajları 2022 haberimizde yer alıyor. Hemşireler günü nedir?

    HEMŞİRELER GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

    Hemşireler Günü her yıl 12 Mayıs'ta tüm dünyada ve Türkiye özel bir gün olarak kutlanmaktadır.

    HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?


    İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını "Hemşireler Günü" ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz. 1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

    Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.

    Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.

        HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

        -12 ve 18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

        -Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

        -Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

        -Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin "12 Mayıs Hemşireler Gününü" Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

        -Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

        -Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

        -Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

        -Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

        -Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

        -12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

        -Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…

        -"Önce İnsan" diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin "Hemşireler Gününü" kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

        -Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

        HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ 2022

        Hemşireler aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verirler.
        Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki her gün bir yaşama dokunursunuz ya da bir yaşam sizinkine dokunur
        Hemşirelik doktorun yardımcısı değil kendi başına profesyonel bir meslek dalıdır.
        Bütün Emekçi Hemşirelerimizin Ve Ben Dahil Bütün Hemşir Ve Hemşire Adaylarının Hemşireler Günü Kutlu Olsun. Beyaz Melekler Hep Var.
        Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevi ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam koşullarını gerçekleştirmektir. / Mustafa Kemal Atatürk

        Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. / Mustafa Kemal Atatürk


        Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister. / Mustafa Kemal Atatürk
        Bir ulusun hasta olması demek yıkıma uğraması demektir. O halde kurtuluş; ancak toplumdaki hastalığı tanılayıp sağaltmakla olanaklıdır. Sağaltım bilimsel ise şifaya erişilir; yoksa hastalık yerleşir iyiletilemez.. / Mustafa Kemal Atatürk
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        Haberler Haberler Hemşireler günü 12 Mayıs 2022 Whatsapp SMS mesajları! Hemşireler günü ile ilgili Atatürk'ün sözleri! Hemşireler günü nedir?
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