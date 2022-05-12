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    • Ekonomi
    • 13.05.2022 09:07
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    • 13.05.2022 09:07
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    Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? Otomobilinizi yarı fiyatına alabileceksiniz! 1 -2 yaş 2. el araçlarda...

    Geçtiğimiz dönemlerde ÖTV üzerinden oluşturulan planlamalar sonucunda sıfır araçlarda 50 bin TL'ye kadar indirimlerin yaşanıldığı ifade ediliyor. Sıfır araçlardaki yaşanılan bu ilerleme sonrasında gözler ikinci el otomobil piyasasına çevrilmiş durumda. Acaba ikinci el otomobillerde bu tür bir planlama yapılacak mı? Dahası ikinci el otomobil piyasasında da fiyatlarda bir iyileşme yaşanılacak mı? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

    takvim.com.tr
    Otomobilinizi yarı fiyatına alabileceksiniz! Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı?

    Son günlerde otomobil piyasasının yüksek fiyatlı araçlardan ötürü durgunluk yaşıyor olmasına çözüm önerileri ardı ardına geliyor. Yapılması plan edilen düzenlemeye göre ÖTV üzerinden etkili bir indirim yapılarak otomobillerin yarı fiyatına daha ucuza alınabilmesinin hedeflendiği bildiriliyor! Tam da bu noktada sektör temsilcilerin bu planlamanın ikinci el araçlara da yapılmasını talep ettiği belirtiliyor! İşte bu mevzuya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

    Otomotiv sektörünün temsilcileri sıfır otomobiller amacıyla oluşturulan ÖTV indiriminden memnun. Yapılan yeni planlama yardımıyla sıfır araçlarda 50 bin Türk Lirasına yakın indirimlerin de döneme girdiği belirtiliyor. Yaşanılan bu haberler sonrasında ikinci el piyasasının nasıl etkileneceği konusuysa mühim bir merak konusu! Tam da bu noktada sektör temsilcilerin bu planlamanın ikinci el araçlara da yapılmasını talep ettiği belirtiliyor!

    Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? 1 -2 yaş 2. el araçlarda...

    Bilindiği üzere ikinci el otomobil pazarının fiyatlarını sıfır vasıta pazarı belirliyor. Geçtiğimiz dönemde Sıfır otomobiller amacıyla yapılan ÖTV indirimi sonucunda sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye kadar indirimlerin gündeme geldiği de biliniyor. Yaşanılan bu ilerleme şimdilik kendisini ikinci el pazarında hissettirmiş değil. Bu hali dile getiren otomotiv sektörü temsilcileri sıfır otomobil amacıyla de bu tarz indirimlerin yapılmasının koşul olduğunu ifade ediliyor.

        Gündeme gelen talebe göre sektör temsilcilerinin bilhassa 1 -2 yaş 2. El otomobillerde belirli bir indirimin yaşanılmasına dair değişik alternatifler sunuyor. Yapılacak son düzenlemeyle bilhassa spotçuların amaç alındığı ifade ediliyor. Böylece ikinci el pazarında da yüzde 2 hem de yüzde 3'e varan indirimlerin yaşanılması bekleniliyor. Bu mevzuya atıfta tespit edilen sektör temsilcilerinin ikinci el otomobil pazarında indirimlerin yaşanılmasının piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini ifade ettiklerinin de altı çiziliyor.

        ÖTV indirimi nedir?

        Özel tüketim vergisi (ÖTV), belirli mal ve mamüller üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu verginin hedefi lüks tüketim mallarının, etrafa ve insan sağlığına zarar veren mal ve mamüllerin kullanılmasını azaltmaktır. ÖTV ilk olarak 2002 senesinde 4760 yasa adedi ile kabul edilmiştir.

        ÖTV alınan mamüller hangileridir:

        Lüks mallar, lüks araba, mücevher, kürk

        Sağlığa zararlı mallar ve mamüller alkollü içecekler ve tütün mamulleri

        Çevreye zararlı mamüller, fosil yakıtlar (benzin, kömür) birtakım kimyasal maddeler
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        Haberler Ekonomi Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? Otomobilinizi yarı fiyatına alabileceksiniz! 1 -2 yaş 2. el araçlarda...
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