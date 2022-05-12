Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? Otomobilinizi yarı fiyatına alabileceksiniz! 1 -2 yaş 2. el araçlarda...

Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? 1 -2 yaş 2. el araçlarda...

Bilindiği üzere ikinci el otomobil pazarının fiyatlarını sıfır vasıta pazarı belirliyor. Geçtiğimiz dönemde Sıfır otomobiller amacıyla yapılan ÖTV indirimi sonucunda sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye kadar indirimlerin gündeme geldiği de biliniyor. Yaşanılan bu ilerleme şimdilik kendisini ikinci el pazarında hissettirmiş değil. Bu hali dile getiren otomotiv sektörü temsilcileri sıfır otomobil amacıyla de bu tarz indirimlerin yapılmasının koşul olduğunu ifade ediliyor.