GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır?

GAL COİN KİMİN?

Project Galaxy (GAL) projesinin kurucu ortağı ve proje lideri olarak Harry Zhang ismi öne çıkmaktadır. Project Galaxy öncesinde Lino Network'ün kurucu ortağı ve COO'su ve Dlive.tv'nin kurucu ortağı olan Zhang, benzer alanlarda önemli birçok projede kritik görevler yürütmüştür. Lino ve DLive ile liderlik ettiği ekip tarafından aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veren ürünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Projenin kurucu ortaklarından öne çıkan bir diğer isim ise Charles Wayn'dir. Projenin kurucu ortağı ve strateji lideri olarak görev yapan Wayn, DLive.tv'nin CEO'su olarak ve kurucu ortağı olarak Harry Zhang ile ortak birçok benzer hedefi gerçekleştirmiştir. Her iki isminde önemli roller üstlendiği birçok projenin ulaştığı başarı Project Galaxy (GAL) projesinin de gelecek vaat etmesini sağlamaktadır.