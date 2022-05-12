19 Mayıs kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Perşembe otobüsler ücretsiz mi olacak? 19 Mayıs üniversiteler tatil mi?

19 Mayıs'ta üniversitelerin tatil olup olmadığı merak eidlip araştırılmaya başlandı. Ülkemizdeki resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramlarından biridir. Peki, 19 Mayıs üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs kaç gün tatil olacak? İşte merak edilenler!
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.
19 MAYIS ÖNEMİ
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.