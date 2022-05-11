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    • Haberler
    • 11.05.2022 17:00
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    • 11.05.2022 17:00
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    Meşe külü sabunu ne işe yarar? Meşe külü sabunu faydaları nelerdir? Meşe külü sabunu kullanımı nasıldır?

    Meşe küllü sabun eski zamandan bu yana yapılan doğal özelliğe sahip bir sabun çeşididir. Banyoda duş sırasında kullanılan sabun temizleme özelliği fazla olan sabunlardandır. İçerisinde bakterileri yok etme özelliği yer alır. Cildin daha doğal olmasına katkı sağlar. Kuru ciltlerde oluşan dökülme sorunlarını yok eder.  Ciltteki akne, siyah nokta ve leke sorunlarına karşı etkili çözümler olur.

    takvim.com.tr
    Meşe külü sabunu ne işe yarar?

    Cildin doğal bileşenlerle temizlenmesine destek olur. Saç derisindeki kepeklere karşı oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra saçta oluşan kabuklanma ve saç derisindeki pullanma oluşumu gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Cildi kuru olanların özellikle kış mevsiminde nemli hale getirir. Derinin alt tabakasına inerek detaylı temizlik sağlar. Temiz ve sağlıklı ciltte sivilce oluşumu görülmez. Strese bağlı sivilcelerin tedavisinde de kullanılabilir.


    Meşe Küllü Sabunu Ne İşe Yarar?
    Meşe küllü sabun cildin derinlemesine hijyenik bir şekilde temizlenmesinde etkilidir. Bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan sivilcelere karşı tedavide kullanılır. Antibiyotik etkisi yapan sabun ciltteki akneleri iyileştirir. İz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra cildin parlak görünmesinde de etkilidir. Doğal temizleyici özellikte olup akşamları cildin temizlenmesinde kullanılır. Özellikle makyaj yapan kadınlar ciltlerini doğal sabun ile temizleyebilir. Böylece gözenekler açılır ve cilt tamamen hava alır. Meşe küllü sabun cildin daha genç görünmesine de destek olur. Kullanım sonrasında cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Sadece ciltte değil diğer yandan saçlarda da olumlu etkileri vardır. Saçların sertleşmesini engeller. Diğer sabunların sebep olduğu sertliği ortadan kaldırır. Sabunu kullananlar yumuşak saç tellerine sahip olur.


    Meşe Küllü Sabunu Faydaları Nelerdir?
    Meşe küllü sabununun faydaları şöyledir:
    • Ciltteki gözenekleri kolayca açar.
    • Cilt lekelerine karşı etkilidir.
    • Saç derisinin rahatlamasını sağlar.
    • Derideki kepeklere karşı etkilidir. Kepek oluşumunu engeller.
    • Saçların daha sağlıklı uzamasına destek olur.
    • Saç dökülmesini engelleyici içeriklere sahiptir.
    • Saçların daha canlı ve gür uzamasına destek olur.

        Meşe Küllü Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Meşe küllü sabununun kullanımı son derece kolaydır. Sabunu kullanmadan önce cildin temiz olması gerekir. Temiz bir cilde uygulamak için öncelikle ellerde köpürtülmesi gerekir. Ardından yüze uygulanır. 1-2 dakika boyunca cilt temizlenir ve su ile yıkanır. Bu işlem günün istenilen bir saatinde yapılabilir. Fakat gece yapılması cildin temiz kalması açısından daha olumlu etkilere sahiptir. Yüz için kullanımının yanında saçlarda da uygulaması oldukça pratiktir. Duş alırken şampuan gibi kullanılabilir. Saçların ıslak olması gerekir. Islak saça uygulandıktan sonra sabun saça iyice yedirilir. Ardından su ile yıkanır ve saçtaki kalıntıların tamamı temizlenir. Saç ve yüze düzenli olarak uygulandığında hijyenik etkileri görülür.


        Meşe Küllü Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Meşe küllü sabununun kullanacağı cilt tipleri farklılık göstermez. Cildin nem dengesini ayarladığı için hem kuru hem de yağlı ciltlerde uygulanabilir. Yağlı ciltlerdeki sivilceleri yok etmek için destek sağlar. Kuru ciltlerde ise havanın olumsuz etkilerinden dolayı ortaya çıkan pullanma ve dökülme gibi sorunlara iyileştirici etkiler gösterir. Cildin nemli kalmasına destek olur ve kalıcı güzellikler sağlar.

        Meşe Küllü Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Meşe küllü sabununun içeriği ismini aldığı meşe külünden meydana gelir. Bunun yanı sıra sabun yapımında kullanılan gliserin de vardır. Aynı zamanda cildi yumuşatan zeytinyağı bulunur. Doğal ve saf içeriklere sahiptir ve cilt üzerinde hiçbir zaman olumsuz etkiler göstermez. Cildi her daim korumaya devam eder.

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        Haberler Haberler Meşe külü sabunu ne işe yarar? Meşe külü sabunu faydaları nelerdir? Meşe külü sabunu kullanımı nasıldır?
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