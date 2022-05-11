Meşe külü sabunu ne işe yarar? Meşe külü sabunu faydaları nelerdir? Meşe külü sabunu kullanımı nasıldır?



Meşe Küllü Sabunu Ne İşe Yarar?

Meşe küllü sabun cildin derinlemesine hijyenik bir şekilde temizlenmesinde etkilidir. Bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan sivilcelere karşı tedavide kullanılır. Antibiyotik etkisi yapan sabun ciltteki akneleri iyileştirir. İz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra cildin parlak görünmesinde de etkilidir. Doğal temizleyici özellikte olup akşamları cildin temizlenmesinde kullanılır. Özellikle makyaj yapan kadınlar ciltlerini doğal sabun ile temizleyebilir. Böylece gözenekler açılır ve cilt tamamen hava alır. Meşe küllü sabun cildin daha genç görünmesine de destek olur. Kullanım sonrasında cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Sadece ciltte değil diğer yandan saçlarda da olumlu etkileri vardır. Saçların sertleşmesini engeller. Diğer sabunların sebep olduğu sertliği ortadan kaldırır. Sabunu kullananlar yumuşak saç tellerine sahip olur.