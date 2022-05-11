Meşe külü sabunu ne işe yarar? Meşe külü sabunu faydaları nelerdir? Meşe külü sabunu kullanımı nasıldır?

Cildin doğal bileşenlerle temizlenmesine destek olur. Saç derisindeki kepeklere karşı oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra saçta oluşan kabuklanma ve saç derisindeki pullanma oluşumu gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Cildi kuru olanların özellikle kış mevsiminde nemli hale getirir. Derinin alt tabakasına inerek detaylı temizlik sağlar. Temiz ve sağlıklı ciltte sivilce oluşumu görülmez. Strese bağlı sivilcelerin tedavisinde de kullanılabilir.
Meşe Küllü Sabunu Ne İşe Yarar?
Meşe küllü sabun cildin derinlemesine hijyenik bir şekilde temizlenmesinde etkilidir. Bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan sivilcelere karşı tedavide kullanılır. Antibiyotik etkisi yapan sabun ciltteki akneleri iyileştirir. İz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra cildin parlak görünmesinde de etkilidir. Doğal temizleyici özellikte olup akşamları cildin temizlenmesinde kullanılır. Özellikle makyaj yapan kadınlar ciltlerini doğal sabun ile temizleyebilir. Böylece gözenekler açılır ve cilt tamamen hava alır. Meşe küllü sabun cildin daha genç görünmesine de destek olur. Kullanım sonrasında cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Sadece ciltte değil diğer yandan saçlarda da olumlu etkileri vardır. Saçların sertleşmesini engeller. Diğer sabunların sebep olduğu sertliği ortadan kaldırır. Sabunu kullananlar yumuşak saç tellerine sahip olur.
Meşe Küllü Sabunu Faydaları Nelerdir?
Meşe küllü sabununun faydaları şöyledir:
• Ciltteki gözenekleri kolayca açar.
• Cilt lekelerine karşı etkilidir.
• Saç derisinin rahatlamasını sağlar.
• Derideki kepeklere karşı etkilidir. Kepek oluşumunu engeller.
• Saçların daha sağlıklı uzamasına destek olur.
• Saç dökülmesini engelleyici içeriklere sahiptir.
• Saçların daha canlı ve gür uzamasına destek olur.