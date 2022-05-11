Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.05.2022 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 16:47
    ABONE OL

    Mavi anamon sabunu ne işe yarar? Mavi anamon sabununun faydaları nelerdir? Mavi anamon sabununun kullanımı nasıldır?

    Mavi Anamon sabunu ciltteki kurulukları önler.  Ciltteki sivilcelerin oluşmasını engeller. Akne tedavisinde büyük başarılar ortaya koyar. Cildin daha sağlıklı yapıda olmasını destekler. Yüzdeki sivilceleri iyileştirir ve aknelerin iz bırakmasını önler. Cildin daha güzel olmasına katkı sağlar. Cilt hastalıklarına karşı koruyucu yapıdadır. Egzama, vb. gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İçinde yer alan yağ cildi besler ve daha yumuşak hale getirir. Cildin ipeksi bir görünüme kavuşmasına destek olur.  Kırışıklıklara karşı engelleyici özelliktedir.

    takvim.com.tr
    Mavi anamon sabunu ne işe yarar?

    Mavi Anamon yağından elde edilen sabun cilt için son derece faydalıdır. Ciltteki kırışıklıkları ve lekeleri yok etmek için kullanılır. Sedef hastalığı olanlar düzenli olarak kullandıklarında ciltlerindeki kızarıklık ve kaşıntı ortadan kalkar. Cilt hastalıklarının etkilerini hafifletici özelliktedir. Ciltteki kurumaya bağlı döküntülerin oluşmasını da engeller. Deri hastalıklarında ilaç tedavisiyle birlikte kullanıldığında etkileri daha fazla görülür.

    Kısa sürede sonuç alabilmek için düzenli kullanılması gerekir. Mavi Anamon sabunu yüzdeki yorgunluğu yok eder. Özellikle göz çevresindeki göz altı morluklarının iyileşmesi için destek verir. Ciltteki morluklarda etkili olan sabun aynı zamanda cildi canlandırır. Ciltteki parlaklığın artmasını sağlar. Mat görünen cildi yeniden canlandırır. Ciltteki sağladığı olumlu etkileri saç için de gösterir. Saç dökülmelerinde gözle görülür etkiler gösterir. Boya ya da ısıyla yapılan işleme bağlı olarak saçlar zamanla yıpranır. Bu yıpranmanın verdiği zararlı etkileri iyileştirmek için doğal sabun kullanılabilir. Saç tellerinin daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.


    Mavi Anamon Sabunu Faydaları Nelerdir?
    Saç ve cilt için onarıcı etkiler gösteren Mavi Anamon sabununun faydaları şöyledir:
    • Ciltteki lekelerin oluşmaması için kullanılır.
    • Yaşlılığa bağlı olan deri kırışıklıklarını geciktirir. Cildin daha canlı ve gergin olmasını sağlar.
    • Göz altı çevresini canlandırır ve morlukların iyileşmesine destek olur.
    • Saç tellerinin zayıflamasına engel olur. Sabunla yıkanan saçlar daha kısa sürede uzamaya başlar. Saç uzamasında sıkıntı yaşayanlar düzenli kullandıklarında saçlarındaki değişimi kısa sürede fark eder.
    • Saç kuruluğuna iyi gelir. Kış mevsiminde ve yazın Güneş'in olumsuz etkilerinden kaynaklı saçlarda yıpranma ve kuruma daha fazla görülür. Sabunla yıkandığında saçlar ipeksi hale gelir. Saç yüzeyi çok daha yumuşak olur.


        Mavi Anamon Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Mavi Anamon sabununun kullanımı ıslak ya da nemli yüzeylerde gerçekleşir. Ciltte birkaç dakika bekletilmesi etkisinin daha kalıcı olmasına yardımcı olur. Cilde ya da saça uygulanabilir. Duşta saç tellerine uygulandığında iyi bir şekilde durulanması gerekir. Aksi halde saçın diplerinde sabun kalıntıları kalabilir. Vücuda ya da yüze uygulandığında da durulama işlemi iyi bir şekilde yapılmalıdır. Geceleri uygulandığında cilt temiz kalacağı için faydaları daha kısa sürede ortaya çıkar.

        Mavi Anamon Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Mavi Anamon sabunu yağlı ciltlerde kullanıldığında yağı ortadan kaldırır. Yağlı ciltlerle birlikte kuru ciltlerde de etkilerini başarılı bir şekilde gösterir. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlar. Mavi Anamon sabununun kullanabileceği cilt tipleri için tüm içeriklere sahiptir. Erkeklerin ve kadınların hepsi sabunu güvenle kullanabilir. İçinde doğal maddeler yer alır.



        Mavi Anamon Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Mavi Anamon sabununun içeriği Mavi Anamon çiçeğinin yağından meydana gelir. İçinde bulunan diğer yağlar arasında Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve Hint yağı bulunur. Yağlar cildin yumuşamasına katkı sağlar. Bunun yanı sıra cilde faydalı olan mineraller de yer alır. Cildin beslenmesine ve saçların yeniden onarılmasına destek olur. Cildi koruyucu mineraller derinin alt tabakasına nüfuz eder.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli ve memura ek artış hangi kritere göre yapılacak?
        Haberler Haberler Mavi anamon sabunu ne işe yarar? Mavi anamon sabununun faydaları nelerdir? Mavi anamon sabununun kullanımı nasıldır?
            SON DAKİKA