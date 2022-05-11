Mavi anamon sabunu ne işe yarar? Mavi anamon sabununun faydaları nelerdir? Mavi anamon sabununun kullanımı nasıldır?



Mavi Anamon Sabunu Nasıl Kullanılır?

Mavi Anamon sabununun kullanımı ıslak ya da nemli yüzeylerde gerçekleşir. Ciltte birkaç dakika bekletilmesi etkisinin daha kalıcı olmasına yardımcı olur. Cilde ya da saça uygulanabilir. Duşta saç tellerine uygulandığında iyi bir şekilde durulanması gerekir. Aksi halde saçın diplerinde sabun kalıntıları kalabilir. Vücuda ya da yüze uygulandığında da durulama işlemi iyi bir şekilde yapılmalıdır. Geceleri uygulandığında cilt temiz kalacağı için faydaları daha kısa sürede ortaya çıkar.



Mavi Anamon Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Mavi Anamon sabunu yağlı ciltlerde kullanıldığında yağı ortadan kaldırır. Yağlı ciltlerle birlikte kuru ciltlerde de etkilerini başarılı bir şekilde gösterir. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlar. Mavi Anamon sabununun kullanabileceği cilt tipleri için tüm içeriklere sahiptir. Erkeklerin ve kadınların hepsi sabunu güvenle kullanabilir. İçinde doğal maddeler yer alır.