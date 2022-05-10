Nasıl polis olunur, başvuru şartları nelerdir? 4 yıllık Polis Akademisine nasıl girilir? Polis Akademisine girmek için hangi şartlar aranır?

Nasıl Polis Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Polis olmak için öncelikle polislik mesleğini icra etmek isteyen kişilere belirli şartlar sunulur. Polis Akademisi tarafından sunulan bu şartlar, eğer yerine uygun bir şekilde getirilebiliniyorsa kişiler polis olmak için açılan başvuruları takip ederek başvurularını tamamlarlar. Başvuru yapmış olan kişiler, öncelikle fiziksel şartlara uyup uymadıkları bir konuda teste alınırlar. Bu testi başarı ile tamamlamış olan kişilerin girmesi gereken yazılı sınavlar, sözlü mülakat ve fizik parkuru mevcuttur. Tümünü başarı ile tamamlayıp ilgili sınavlardan yeterli puanı alabilen kişiler polis olarak atanırlar.
Polis Olma Şartları Nelerdir?
Polis olma koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
T.C. vatandaşı olmak.
Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak
18 ile 30 yaşları aralığında olmak
Polis olabilmek için belirlenmiş olan KPSS taban puanının geçilmiş olması
Erkeklerde en az 1.67 cm, kadınlarda ise en az 1.62 boya sahip olmak
Polis Akademisi sağlık yönetmeliği şartlarının taşınması
Silah taşımak için engel bir duruma sahip olmamak
Geçmişte yüz kızartıcı olarak kabul edilen suçlardan birinin işlenip ceza alınmamış olmaması (Bu suçlardan birini işlemesi sebebi ile ceza almış olan kişiler, polis olma hakkına sahip olsalar dahi bu hakları daha sonra iptal edilecektir.)
Lisans ya da ön lisans mezuniyetlerini yurt dışında tamamlamış olan kişilerin denklik belgesi sahibi olması
4 Yıllık Polis Akademisine Nasıl Girilir?
Polis Akademisine girilebilmesi için kişilerin öncelikle TYT puanına sahip olmaları gereklidir. Daha sonra ön sağlık mülakatı ile sözlü mülakata girilir. Sözlü mülakattan geçen kişiler daha sonra spor mülakatına girme hakkına sahip olurlar. Spor mülakatından gerekli sürede istenen parkurun tamamlanmasından sonra da ana sağlık mülakatı ile güvenlik soruşturması adımları gelir. Bu adımların tümünü başarı ile tamamlamış olan kişiler, Polis Akademisine girme hakkına sahip olurlar.