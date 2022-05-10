Japonya vatandaşlığı nasıl alınır, başvuru şatları nelerdir? Japonya vatandaşlığı vizesi ne kadar? Japonya oturma izni nasıl alınır?

Japonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları
Japon vatandaşlığının alınabilinmesi için Japonya hükümeti tarafından farklı seçenekler sunulmuştur:
• Doğum yolu ile Japonya vatandaşlığı
• Soy bağı ile Japonya Vatandaşlığı
• Vatansız kimselere Japonya vatandaşlığı verilmesi
Japonya Vatandaşlığı Alım Şartları Nelerdir?
Japon vatandaşlığına girişin koşulları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Çalışma vizesinin alınmış olması
• Japonya'da 5 yıl ikamet etmek
• 21 yaşını doldurmuş olmak
• Japonya Adalet Bakanlığı tarafından verilen Uygunluk Sertifikası sahibi olmak
• Temiz bir sicile sahip olmak
• Japonca dil seviyesinin çok iyi olması (Japonca konuşamayan kişilere Japonya vatandaşlığı verilmesi mümkün değildir.)
• Ahlaklı davranışlara sahip olmak
• Kendi geçimini sağlayabilmek (Bu durumun devlete gerekli görülmüş olan belgeler ile ispat edilmesi gereklidir.)
• Japon Anayasasına ya da mevcut hükümet uygulamalarına karşı herhangi bir organizasyonda bulunmamış olmak (Herhangi bir parti ya da örgütün düzenlemiş olduğu etkinliklere girmemek, hükümet karşıtı partileri desteklememek vb.)
Japonya Vizesi Ne Kadardır?
Japonya'ya gitmek isteyenlerin alacakları Japonya vizelerinin güncel ücretleri, şöyle belirlenmiştir:
• Hindistan Ülke Vatandaşları için vize ücretleri
Genel giriş vizesi: 65 TL
Çoklu giriş vizesi: 65 TL
Transit vize: 55 TL