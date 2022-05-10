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    • Haberler
    • 10.05.2022 15:10
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    • 10.05.2022 15:10
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    Japonya vatandaşlığı nasıl alınır, başvuru şatları nelerdir? Japonya vatandaşlığı vizesi ne kadar? Japonya oturma izni nasıl alınır?

    Japonya vatandaşı olmak isteyen kişilerin Japonya Dışişleri Bakanlığına doğrudan başvuru yapmaları gereklidir. Şahsi olarak yapılan vatandaşlık alma başvuruları hiçbir şekilde kabul edilmez. Bu nedenle de kişilerin mutlaka gerekli olarak sayılmış olan evrakların tümünü Japonya Dışişleri Bakanlığına şahsi olarak teslim etmeleri gereklidir.

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    Japonya vatandaşlığı nasıl alınır, başvuru şatları nelerdir?

    Japonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları

    Japon vatandaşlığının alınabilinmesi için Japonya hükümeti tarafından farklı seçenekler sunulmuştur:

    • Doğum yolu ile Japonya vatandaşlığı

    • Soy bağı ile Japonya Vatandaşlığı

    • Vatansız kimselere Japonya vatandaşlığı verilmesi

    Japonya Vatandaşlığı Alım Şartları Nelerdir?

    Japon vatandaşlığına girişin koşulları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Çalışma vizesinin alınmış olması

    • Japonya'da 5 yıl ikamet etmek

    • 21 yaşını doldurmuş olmak

    • Japonya Adalet Bakanlığı tarafından verilen Uygunluk Sertifikası sahibi olmak

    • Temiz bir sicile sahip olmak

    • Japonca dil seviyesinin çok iyi olması (Japonca konuşamayan kişilere Japonya vatandaşlığı verilmesi mümkün değildir.)

    • Ahlaklı davranışlara sahip olmak

    • Kendi geçimini sağlayabilmek (Bu durumun devlete gerekli görülmüş olan belgeler ile ispat edilmesi gereklidir.)

    • Japon Anayasasına ya da mevcut hükümet uygulamalarına karşı herhangi bir organizasyonda bulunmamış olmak (Herhangi bir parti ya da örgütün düzenlemiş olduğu etkinliklere girmemek, hükümet karşıtı partileri desteklememek vb.)

    Japonya Vizesi Ne Kadardır?

    Japonya'ya gitmek isteyenlerin alacakları Japonya vizelerinin güncel ücretleri, şöyle belirlenmiştir:

    • Hindistan Ülke Vatandaşları için vize ücretleri

    Genel giriş vizesi: 65 TL

    Çoklu giriş vizesi: 65 TL

    Transit vize: 55 TL

        • Diğer ülkelerin vatandaşları için vize ücretleri:

        Genel giriş vizesi: 230 TL

        Çoklu giriş vizesi: 460 TL

        Transit vize: 5 TL

        • Japonya'ya tekrar giriş iznin uzatılması: 230 TL

        • Mülteci seyahat belgesinin geçerlilik süresinin uzatılması: 190 TL

        Japonya Pasaportu İle Dünyanın Hangi Ülkelerine Vizesiz Girilir?

        Japonya vatandaşı olduktan sonra, dünya üzerinde yer alan 180 ülkeye vizesiz olarak girilebilme hakkı mevcuttur. Dünyanın birçok ülkesine girerken Japonya vatandaşı olan kişiler vize almak durumunda değildir. Yalnızca Afrika kıtasındaki bazı ülkeler ve dünyanın belirli kısımlarında yer alan istisnai ülkeler dışında vize alınma zorunluluğu yoktur.

        Japonya Oturma İzni Nasıl Alınır?

        Japonya'dan oturma izni alabilmek için 4 farklı yöntem mevcuttur:

        • Japonya öğrenci oturum izni

        • Japonya çalışma oturum izni

        • Japonya yatırımcı oturum izni

        • Japonya aile birleşimi oturum izni

        4 farklı amaç ile ülkeye gelen ve ülkede kendi ülke vatandaşlıklarının vermiş olduğu vize süresinden daha uzun süre kalacak olan kişiler, oturma izni başvuruları sonucunda vatandaşlıklarını alabilirler.

        Japonya Oturma İzni İçin Hangi Evraklar Talep Edilir?

        Japonya'dan alınacak oturma izni için kişilerden talep edilecek olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

        • Japonya oturum izni başvuru formu

        • 1 adet fotoğraf (40 mm yüksekliğinde 30 mm genişliğinde, arkasına başvuru sahibinin adı-soyadı yazılmış bir şekilde Japonya başvuru formuna tutturularak teslim edilmesi gerekir.)

        • Geçerliliği olan bir pasaport

        • Japon vatandaşlığını kanıtlayan belgeler (Daha önce Japon vatandaşlığına sahip olmuş ancak çeşitli sebeplerden dolayı kaybeden adaylar için gereklidir.)

        • Japonya'da doğumu kanıtlayan belgeler (Yalnızca Japonya'da doğan ancak vatandaşlığı ya da oturma izni olmayan adaylardan talep edilir.)

        • Japonya'daki faaliyetleri özetleyen belgeler

        • Kimliği gösteren belgeler

        Japonya vatandaşlığının alınabilmesi için gerekli olan bu belgenin alınabilmesi, ancak devlet tarafından belirlenmiş sürelerde ülkede yaşanmasından sonra alınabilir. Bu nedenle de kişilerin zaman kaybetmemek için belirlenmiş olan tarihlerde başvuru yapmaları tavsiye edilmiştir.

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        Haberler Haberler Japonya vatandaşlığı nasıl alınır, başvuru şatları nelerdir? Japonya vatandaşlığı vizesi ne kadar? Japonya oturma izni nasıl alınır?
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