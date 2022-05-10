Japonya vatandaşlığı nasıl alınır, başvuru şatları nelerdir? Japonya vatandaşlığı vizesi ne kadar? Japonya oturma izni nasıl alınır?

Japonya Oturma İzni İçin Hangi Evraklar Talep Edilir?

Japonya'dan alınacak oturma izni için kişilerden talep edilecek olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

• Japonya oturum izni başvuru formu

• 1 adet fotoğraf (40 mm yüksekliğinde 30 mm genişliğinde, arkasına başvuru sahibinin adı-soyadı yazılmış bir şekilde Japonya başvuru formuna tutturularak teslim edilmesi gerekir.)

• Geçerliliği olan bir pasaport

• Japon vatandaşlığını kanıtlayan belgeler (Daha önce Japon vatandaşlığına sahip olmuş ancak çeşitli sebeplerden dolayı kaybeden adaylar için gereklidir.)

• Japonya'da doğumu kanıtlayan belgeler (Yalnızca Japonya'da doğan ancak vatandaşlığı ya da oturma izni olmayan adaylardan talep edilir.)

• Japonya'daki faaliyetleri özetleyen belgeler

• Kimliği gösteren belgeler

Japonya vatandaşlığının alınabilmesi için gerekli olan bu belgenin alınabilmesi, ancak devlet tarafından belirlenmiş sürelerde ülkede yaşanmasından sonra alınabilir. Bu nedenle de kişilerin zaman kaybetmemek için belirlenmiş olan tarihlerde başvuru yapmaları tavsiye edilmiştir.