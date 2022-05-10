E-devlet MEB 2022 ehliyet sınav sonuçları öğrenme! e-sınav meb.gov.tr! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Direksiyon sınavları sadece hafta sonları yapılıyor, teorik sınavlar ise hafta içi ve hafta sonu yapılıyor.

Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.