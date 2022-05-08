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    • Haberler
    • 08.05.2022 19:43
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    • 08.05.2022 19:44
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    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEDAVA MAÇ NASIL İZLENİR? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? Beşiktaş FB derbi CANLI YAYIN EKRANI

    BJK FB BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE | Süper Lig'in 36. haftasında heyecan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ile devam ediyor. Ezeli rakip bu akşam 3 puan için tüm kozlarını oynayacak. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyn siyah beyazlı ekip kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli ekip de derbiyi kazanarak lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı planlıyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? Beşiktaş FB derbi CANLI nasıl izlenir?

    BJK FB BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı başlar başlamaz şifresiz, canlı, ücretsiz ve bedava yolları araştırılmaya başlandı. Futbolseverlerin heyecanl beklediği maç saat 19:00'da başladı. Vodafone Park'taki dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. İlk 11'lerin belli olmasıyla birlikte sahada top koşturacak futbolcular da netleşti. Siyah Beyazlı ekipte bugün formayı Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi giyiyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? Beşiktaş FB derbi CANLI nasıl izlenir? İşte BJK FB BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLEME EKRANI...

    MAÇIN 11'LERİ

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Novák, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar

    BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek derbi maçı 8 Mayıs 2022 Pazar saat 19:00'da oynanacak.

    CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekiyor.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.

    Vodafone Park'ta şölen akşamı

    Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'yle oynayacağı karşılaşmanın biletleri, günler öncesinden tükenmişti. Misafir kulübe ayrılan bölümdeki biletleri de saniyeler içinde bitiren Beşiktaşlı futbolseverler, tam 42 bin kişiyle bu akşam takımlarına destek verecek. Yapacakları tezahüratlarla işitsel bir şova imza atacak olan taraftarlar, görsel olarak da bir çalışma ortaya koyacak. Kapalı alt ve üst tribünde derbiye özel koreografi şov gerçekleştirilecek. Fiyatları 175 TL ile 1500 TL arasında değişen biletleri tüketerek sezonun son derbisinde kulüplerine büyük maddi gelir kazandıran futbolseverler, bu akşamki dev kapışmada takımlarının arkasında itici güç olacak.

    Derbide tam 6 eksik

    Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

    Kara Kartal kaybetmiyor

    Bugün karşı karşıya gelecek iki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, mağlubiyet almadan tamamladı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş, rakibini Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-Beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

    Josef de Souza görev başına

    Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon Fenerbahçe'yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.
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    Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
    Haberler Haberler BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEDAVA MAÇ NASIL İZLENİR? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? Beşiktaş FB derbi CANLI YAYIN EKRANI
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