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    • Eğitim
    • 08.05.2022 16:32
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    • 08.05.2022 16:45
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    İOKBS başvuruları ne zaman bitecek 2022? MEB Bursluluk sınavı ne zaman? Sınavı kazanmak için kaç puan gerekir: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak olan İOKBS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar başvurularını 21 Nisan'dan itibaren yapmaya başladı. Şimdi de sınavın tarihi ve başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? İşte MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında detaylar...

    İOKBS başvuruları ne zaman bitecek 2022?

    İOKBS; tam adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenleniyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar öğrencilerinin katıldığı sınav için bu yıl başvurular başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar başvuruların ne zaman biteceğini merak ederken, başvurularını tamamlayanlar da sınav tarihini araştırıyor. Peki İOKBS başvuruları ne zaman bitecek 2022? MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte İOKBS burs miktarı, sınav tarihi ve başvuru şartları...

    İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2022?

    Bu yıl İOKBS başvuruları 21 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Mayıs'ta bitecek.

    İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Bursluluk başvuruları aşağıdaki linkler üzerinden yapılmaktadır:

    http://www.meb.gov.tr

    https://e-okul.meb.gov.tr

    İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Dar gelirli öğrencilerin maddi durumlarını iyileştirmek için yapılan İOKBS sınavı başvuru şartları şunlardır:

    Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Hali hazırda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,

    Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

    Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,

    Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,

    Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,

    İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.

    İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

        2022 BURSLULUK SINAV PUANI KAÇ?

        2022 yılı bursluluk sınavı taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 yılında puanlar şöyleydi;

        5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

        5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

        5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

        6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

        6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

        6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        8. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        9. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        10. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

        11. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

        11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

        11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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