İOKBS başvuruları ne zaman bitecek 2022? MEB Bursluluk sınavı ne zaman? Sınavı kazanmak için kaç puan gerekir: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...

İOKBS; tam adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenleniyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar öğrencilerinin katıldığı sınav için bu yıl başvurular başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar başvuruların ne zaman biteceğini merak ederken, başvurularını tamamlayanlar da sınav tarihini araştırıyor. Peki İOKBS başvuruları ne zaman bitecek 2022? MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte İOKBS burs miktarı, sınav tarihi ve başvuru şartları...
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2022?
Bu yıl İOKBS başvuruları 21 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Mayıs'ta bitecek.
İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bursluluk başvuruları aşağıdaki linkler üzerinden yapılmaktadır:
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Dar gelirli öğrencilerin maddi durumlarını iyileştirmek için yapılan İOKBS sınavı başvuru şartları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Hali hazırda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,
Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,
Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,
Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,
Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,
İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.
İOKBS SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.