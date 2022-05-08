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    • Haberler
    • 08.05.2022 12:57
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    • 08.05.2022 12:57
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    Pazar günleri kuyumcular açık olur mu? 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor 2022?

    Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım sona erdi. Anneler Günü’nde henüz hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Bu kapsamda akıllara kuyumcular geldi. Annesine kuyumcudan hediye almak isteyenler, "Pazar günleri kuyumcular açık olur mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8 Mayıs Pazar Anneler Günü’nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor 2022?

    Bugün bizi dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimizin günü. 2022 Anneler Günü kutlanırken en çok sorulan soru, 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor?" oldu. Anneler Günü için farklı hediye alternatifi düşünenler de internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki, Pazar günleri kuyumcular açık olur mu? İşte merak edilenler!

    ANNELER GÜNÜ'NDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

    Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışıyor.

    İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.

    KUYUMCULAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2022?

    Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır.

    Sabah Açılış Saati: 07:00

    Akşam Kapanış Saati: 20:00

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

        Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.

        İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

        ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.
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