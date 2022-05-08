Pazar günleri kuyumcular açık olur mu? 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor 2022?

ANNELER GÜNÜ'NDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.