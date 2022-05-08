Pazar günleri kuyumcular açık olur mu? 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor 2022?

Bugün bizi dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimizin günü. 2022 Anneler Günü kutlanırken en çok sorulan soru, 8 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor?" oldu. Anneler Günü için farklı hediye alternatifi düşünenler de internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki, Pazar günleri kuyumcular açık olur mu? İşte merak edilenler!
ANNELER GÜNÜ'NDE KUYUMCULAR AÇIK MI?
Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.
KUYUMCULAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2022?
Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır.
Sabah Açılış Saati: 07:00
Akşam Kapanış Saati: 20:00