Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı ’annemin ağacı’ ücretsiz mi? 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!

Anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da veriliyor.

Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınızı, soyadınızı ve e-Posta adresinizi yazarak annenizin adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.

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