Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı ’annemin ağacı’ ücretsiz mi? 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!

Anneler Günü bu yıl 8 Mayıs Pazar yani bugün kutlanmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından annesine anlamlı bir hediye vermek isteyenlere 'Annemin Ağacı' kampanyası sunuldu. Peki, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı 'annemin ağacı' ücretsiz mi? İşte 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annaelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor.
Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.