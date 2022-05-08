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    • Haberler
    • 08.05.2022 10:21
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    • 08.05.2022 10:21
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    Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı 'annemin ağacı' ücretsiz mi? 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!

    Anneler Günü bugün dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından kutlanıyor. Bu özel günde insanlar hayatlarındaki en değerli varlık olan annelerine ne kadar değerli olduklarını hissettiriyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor. Peki Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? OGM Anneler Günü fidan bağışı 'annemin ağacı' ücresiz mi? İşte 8 Mayıs 2022 OGM Fidan bağış linki!

    takvim.com.tr
    Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı ’annemin ağacı’ ücretsiz mi? 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!

    Anneler Günü bu yıl 8 Mayıs Pazar yani bugün kutlanmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından annesine anlamlı bir hediye vermek isteyenlere 'Annemin Ağacı' kampanyası sunuldu. Peki, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı 'annemin ağacı' ücretsiz mi? İşte 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!

    Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annaelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

    Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

        Annemin Ağacı fidan bağışı nasıl yapılır?

        Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyası yapmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

        Anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da veriliyor.

        Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınızı, soyadınızı ve e-Posta adresinizi yazarak annenizin adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.

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        Haberler Haberler Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? Anneler Günü fidan bağışı 'annemin ağacı' ücretsiz mi? 8 Mayıs 2022 OGM TEMA Fidan bağış linki!
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