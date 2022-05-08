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    • Haberler
    • 08.05.2022 08:37
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    • 08.05.2022 08:46
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    Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2022! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar!

    Anneler Günü bugün dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından kutlanıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel günde vatandaşlar Anneler Günü sözleri ve şiirleri hakkında araştırma yapıyor. En güzel Anneler Günü resimli mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte anneye, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2022!

    Anneler Günü bugün dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından kutlanıyor. Bu özel günde insanlar hayatlarındaki en değerli varlık olan annelerine ne kadar değerli olduklarını hissettiriyor. Birçok kişi bu özel günde annesine, eşine ve tanıdıklarına göndermek için Anneler Günü sözleri ve şiirlerini araştırıyor. İşte Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2022! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar!

    ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

    Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

    Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

    Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

    Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

    Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

        Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

        Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

        Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

        Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

        Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

        -Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

        Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

        Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

        ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Zaman ne çabuk uçup gitti. Dün benim üzerime titriyorken ve gözlerin annem gibi her an üzerimdeyken, şimdi kendi çocuklarının üzerine titriyorsun. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

        Sen sadece bir abla değilsin. Sen bir annesin. Sen kendi sorumlulukları ve deneyimleri olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Anneler Günün kutlu olsun dünyanın en güzel ablası!

        Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

        Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta... Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

        Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler Günün kutlu olsun.

        TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

        Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim... Anneler Günün kutlu olsun!

        Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..

        Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli.

        Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.

        HALAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Anneler yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler Günün kutlu olsun.

        Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım halacığım.. Anneler Günün Kutlu Olsun..

        Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü halam, ellerinden öperim..Anneler günün kutlu olsun.

        ANNEANNEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

        Ana kraliçemiz, biricik anneannemiz. Çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.

        Annemin kıymetlisi benim biricik anneanneciğim Anneler Günün kutlu olsun.

        Annemin anneciği. İyiki varsın ve sen de iyiki annemi doğurmuşsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun!

        ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

        ANNE

        Ağaç olsan
        Dal olurum anne
        Yaprak olurum
        Sana gelirim

        Deniz olsan
        Sel olurum anne
        Irmak olurum
        Sana gelirim

        Bahçe olsan
        Gül olurum anne
        Toprak olurum
        Sana gelirim

        Güneş olsan
        Yol olurum anne
        Bayrak olurum
        Sana gelirim

        ANNEM

        Annemi ben çok severim,
        Melek annem, güzel annem,
        Üzülmesin sakın derim
        Melek annem, güzel annem.

        İyi doğru sözler onda,
        Şefkat dolu gözler onda,
        Sevgi, ışık var yolunda,
        Melek annem, güzel annem.

        Anne yüzü ne asil yüz,
        Anne gözü ne derin göz,
        Anne özü, pırlanta öz,
        Melek annem, güzel annem.

        O gülerse çağlayanım,
        O ağlarsa ağlayanım,
        Ona gönül bağlayanım;
        Melek annem, güzel annem.

        CANIM ANNEM

        Yemeyip de yediren,
        Giymeyip de giydiren,
        Her an bizi düşünen
        Canım annem, gül annem.

        Kol açıp, kanat geren,
        Ömrünü bize veren,
        Biz gülünce sevinen
        Canım annem, gül annem.

        ANAMA

        Emzirdi salladı uyuttu Anam
        Doğurdu beni Sivas ilinde
        Sivralan Köyünde tarla yolunda
        Azığı sırtında orak elinde
        Taşlı tarlalarda avuttu Anam

        Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
        Huysuzluk edersem kalkar döverdi
        Hemen kucaklayıp okşar severdi
        Çirkin huylarımı soyuttu Anam
        Çocuğudum Anam bana ders verdi
        Okumamı çalışmamı ön gördü
        Milletine bağlı ol da dur derdi
        Vatan sevgisini giyitti Anam

        Tükenmez borcum var Anama benim
        Onun varlığından oldu bedenim
        Kimi köylü kızı kimisi hanım
        Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

        Veysel der kopar mı Analar bağı
        Analar doğurmuş ağayı beyi
        İşte budur sözlerimin gerçeği
        Okuttu öğretti büyüttü Anam

        AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

            DÜNYADAKİ MELEĞİM

            Dünya ya gelmeden önce,
            Yalvardım Yaradan'a.
            Ağladım hıçkıra, hıçkıra
            Nasıl yaşarım Dünyada?

            Ulu Yaradan buyurdu:
            Gönderdim bir melek Dünya'ya
            O yemez, seni yedirir.
            O giymez, seni giydirir

            ANNE SEVGİSİ

            Sıcağın sinmiş bana,
            Seni severim ana,
            Sensiz bana kan veren
            Sensin bana can veren.

            Küçükken yudum yudum,
            Sütlerinle uyudum.
            Kulağıma ninniler,
            Neler söyledin neler.
            Beni büyüttün ana,
            Beni yürüttün ana,
            Göremeyince seni
            Kucaklarım gölgeni.

            ANNECİĞİM

            Ak saçlı başını alıp eline,
            Kara hülyalara dal anneciğim!
            O titrek kalbini bahtın yeline,
            Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

            Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
            Gecenin ardında yine gece var;
            Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
            Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

            Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
            Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
            Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
            Beni de beraber al anneciğim!

            ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

            Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

            Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

            ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
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            Haberler Haberler Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2022! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar!
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