Anneye, eşe, ablaya, kaynanaya, teyzeye, halaya anneler günü mesajları sözleri 2022! Sevgiliye, ilk anne olana, ölmüş anneye duygusal kısa uzun resimli mesajlar!

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Zaman ne çabuk uçup gitti. Dün benim üzerime titriyorken ve gözlerin annem gibi her an üzerimdeyken, şimdi kendi çocuklarının üzerine titriyorsun. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!
Sen sadece bir abla değilsin. Sen bir annesin. Sen kendi sorumlulukları ve deneyimleri olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Anneler Günün kutlu olsun dünyanın en güzel ablası!
Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.
Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta... Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.
Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler Günün kutlu olsun.
TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..
Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim... Anneler Günün kutlu olsun!
Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..
Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli.
Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.
HALAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Anneler yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler Günün kutlu olsun.
Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım halacığım.. Anneler Günün Kutlu Olsun..
Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü halam, ellerinden öperim..Anneler günün kutlu olsun.
ANNEANNEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Ana kraliçemiz, biricik anneannemiz. Çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.
Annemin kıymetlisi benim biricik anneanneciğim Anneler Günün kutlu olsun.
Annemin anneciği. İyiki varsın ve sen de iyiki annemi doğurmuşsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun!
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
ANNEM
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.