Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? 🌸Anneler Günü tarihçesi...

Her sene tüm dünyada kutlanan, hediyeler alınan, güzel sözler söylenen Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı? Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok önem verilen özel günlerden biridir ve en değerli varlıklarımızdan olan, dünyaya gelmemizde vesile olan anneler bir gün değil her gün sevilmeli, sayılmalıdır. Peki Anneler Günü tarihçesi ve önemi nedir? İlk hangi ülkede kutlama etkinlikleri görüldü? İşte tüm bilgiler...