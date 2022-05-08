Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? 🌸Anneler Günü tarihçesi...

Her sene tüm dünyada kutlanan, hediyeler alınan, güzel sözler söylenen Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı? Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok önem verilen özel günlerden biridir ve en değerli varlıklarımızdan olan, dünyaya gelmemizde vesile olan anneler bir gün değil her gün sevilmeli, sayılmalıdır. Peki Anneler Günü tarihçesi ve önemi nedir? İlk hangi ülkede kutlama etkinlikleri görüldü? İşte tüm bilgiler...
2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.
Bu özel gün, 20. yüzyıldan beri Batı dünyasında düzenli şekilde kutlanmaktadır. Birçok ülkede, Mayıs ayının 2. Pazar günü gerçekleşir.
ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.