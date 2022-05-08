🌷Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri! 🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım. Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Anneler Günü bir gün değil; her gündür. Sevgin her gün içimizde, sen bizim evimizde bir meleksin annem.

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Annelik en kutsal bağdır. Seni bana bağlayan her şeye şükürler olsun... İyi ki benim annemsin...



Geleceğin güzel annesi... Sen dünyanın en güzel kadını, en merhametli insanısın... Anneler Günün kutlu olsun.