Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi? Adetliyken mezara gidilir mi? Regl döneminde mezara gitmek günah mı?

Kadınların bir çoğu gün içerisinde adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. Müslüman alemi ahirete göç eden sevdiklerinin kabirlerine giderek onlara dua okuyor ve kadın vatandaşlar da adet olmaları durumunda bu ziyaretleri yapmanın günah olup olmadığını öğrenmek istiyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını merak ediyor. Peki regl döneminde mezara gitmek günah mı? Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur?
ADETLİYKEN MEZARA GİDİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adetliyken mezara gidilir mi sorusu şu şekilde yanıtlandı;
"Kadınların özel hallerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu halde iken kabir ziyareti yapmaları ve dua niyetiyle ezberden dua ayetlerini okumaları caizdir."
MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR
* Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.
* Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
* Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.