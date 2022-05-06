Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı? Kurşun döktürmek caiz mi? Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?

KURŞUN NASIL DÖKÜLÜR?

Kurşun döktürmenin sadece izni olan ocaklı kadınlar tarafından yapılması gerekir. Ocaklı kavramı, kurşun döken kişinin ailesinde daha önceden aynı işi yapan bir yakının bulunması durumunda kullanılır. Yani bu işlem soydan geçen bir durumu kapsar. İzinli terimi ise, kurşun döken kimsenin ailesinde daha önceden bu işi yapan kişi tarafından izin alması durumunda kullanılır. Aile yakınının bu mesleği yapmak isteyen kişiye izin vermiş olması gerekir. İzinli kavramı, el vermek olarak da ifade edilebilir.

Kurşun dökülürken belirli malzemelere gerek duyulur. Bunlar tepsi, metal kap, su, külçe kurşun ve bez parçası şeklindedir. Öncelikle kurşun dökülecek kişinin hazırlanması gerekir. Bunun için kişi bir sandalyeye oturtulur. Bu sırada külçe kurşun çukur metal kaba alınır ve ateşte eritilir. Kurşun dökülecek kişinin başının üzerine iki tarafından tutulan geniş bir bez parçası gerilir.

Sonrasında madeni tasa su konur ve kurşun dökecek kimse eriyen kurşunu kişinin başı üzerinde tutulan kaba döker. Aynı işlem kişinin göbeği üzerindeki tasa ve ayaklara da uygulanır. Böylelikle kişinin etrafını saran kötü ruhlar ve enerjiler kaçırıldığına inanılır.