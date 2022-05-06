Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı? Kurşun döktürmek caiz mi? Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?

Gün içerisinde sıklıkla araştırılan bilgiler arasında kurşun döktürmek caiz mi? Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı soruları yer alıyor. Halk arasında nazar, büyü ve kötülüklerden korunmak amacıyla kurşun dökülmesi yaygındır fakat bunun İslam dinindeki yeri oldukça merak ediliyor ve günah olup olmadığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırıyor. Peki Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?
KURŞUN DÖKTÜRMEK CAİZ Mİ?
İslam dinimizde, ne Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) zamanında ne de sahabeler döneminde böyle bir şey olmadığı fıkıhta, içtihatta, mezheplerde de bunun hiç bir yeri yoktur. Kurşun dökmek veya kurşun döktürmek bidattır, hurafedir, caiz değildir.
Kuşun dökmek bidat ve hurafe olduğundan dolayı bunu yapmak günahtır. Özellikle kurşundan, bunun eritilip dökülmesinden medet ummak Allah muhafaza küfre girer. Mutlak güç sahibi Allah'tır, cansız varlıkların (taş, boncuk, kurşun...) bir derde çare olamayacağının bilinmesi gerekir.
Kurşun dökmek herşeyden evvel bid'attir. Bid'at, Rasulüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya adetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Bir çok ayet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid'at yerilmiştir: "İşte düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır. İşte size Allah bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz" (el-Enam, 6/153; İbrahim eş-Şatibi, el-i'tisam, I, 37).