Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 2022 Mayıs ayı Ay tutulması ne zaman, hangi gün? Tutulmanın burçlara etkisi: Kova, Koç, Boğa, Akrep, Yay...

Mayıs 2022 Ay Tutulması burçlara etkisi nedir? Mayıs ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile başlayacak. Peki, Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? Hangi burçlar ay tutulmasından etkilenecek? Ay Tututlmasının etkileri neler olacak? İşte merak edilenler haberimizde...
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
16 Mayıs'ta ay tutulması gerçekleşecek.
AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?
16 Mayıs'ta da bu yılın ikinci tutulması geliyor, Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulması minik bir kriz işaretli, ama aynı zamanda da mangalda kül bırakmayacak...
KOÇ: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden toparlayın.
BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Tartışmalardan uzak kalın.
İKİZLER: İŞ yerinizdeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.
YENGEÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.
İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.
ASLAN: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.
Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.
BAŞAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermemek bazen olumlu olmayabilir.
Olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.
TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğiniz mükemmel.
AKREP: MADDİ sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
YAY: SİZ her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için küçük molalar vermelisiniz.
OĞLAK: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen son sözü kendiniz söylemek için daha çok çalışıyorsunuz.
KOVA: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.
BALIK: MARS içselliğinizi ortaya çıkarıyor.
Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.