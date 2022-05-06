2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru şartları neler, kimler girebilir? 2022 ÖSYM sınav takvimi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) uyguladığı Dikey Geçiş Sınavı'ndan (2022-DGS) başarılı olan öğrenciler önlisans programlarını lisansa yükseltebilecek. 2022 DGS sınavı için az bir zaman kalan 2022 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
2022 DGS OTURUMU NE ZAMAN?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.