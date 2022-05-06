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    • Haberler
    • 06.05.2022 17:32
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    • 06.05.2022 17:32
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    2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru şartları neler, kimler girebilir? 2022 ÖSYM sınav takvimi!

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler için kolaylık sunan DGS’nin 2022 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Sınav tarihleri ve başvurular için tarihler de belli oldu. Bunun üzerine binlerce öğrenci gündemde sıkça DGS başvuruları ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki 2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru şartları neler, kimler girebilir? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    2022 DGS başvuruları ne zaman alınacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) uyguladığı Dikey Geçiş Sınavı'ndan (2022-DGS) başarılı olan öğrenciler önlisans programlarını lisansa yükseltebilecek. 2022 DGS sınavı için az bir zaman kalan 2022 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

    2022 DGS OTURUMU NE ZAMAN?

    DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

        DGS'YE KİMLER GİREBİLİR KİMLER GİREMEZ? DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş(olma) şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.



        Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
        Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar
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