Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir? Zabıt katipliği başvurusu nasıl yapılır?

🔎Zabıt Katibi Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Zabıt katipliği yapabilmek için genellikle Adalet ve Adalet Meslek Liselerinin Zabıt Katipliği bölümlerinin okunması gerektiği bilinir. Bu bölümlerden mezun olmuş olan kişilere öncelik tanınabilir. Ancak günümüzde, zabıt katipliği atamaları KPSS puanı ile yapıldığı için zabıt katibi olmak isteyen kişilerin mezun oldukları lise ve dengi okullara bakılmaksızın atamaları ve mesleğe başlatmaları yapılır.

🔎Katip Olmak İçin On Parmak Sertifikası Şart Mı?

Zabıt katibi olmak için talep edilen on parmak sertifikası, Adalet Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Adalet bölümlerini bitirmiş olan, doğrudan alan eğitimi almış olan kişilerden talep edilmez. Bu yerlerden mezun olmuş olan kişilerin sertifika beyan etmelerine okullarda almış oldukları derslerden dolayı gerek yoktur. Ancak Adalet mezunu olmayan kişilerin bu sertifikaya sahip olmaları kendilerini bir adım öne taşımaları açısından önemli sayılır.