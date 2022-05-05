Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir? Zabıt katipliği başvurusu nasıl yapılır?

Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin yapacakları başvurular, e- devlet üzerinden, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" sayfasına geçilerek gerçekleştirilir. Kişiler, başvurularını resmi olarak tamamlamalarından sonra kendilerine belirlenmiş olan tarih aralıklarda, ilgili adımları takip etmelilerdir.
🔎Zabıt Katibi Olma Şartları Nelerdir?
Zabıt katipliğinin güncel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
• En az lise ve dengi olan okullardan mezunu olmak
• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
• 18 yalını geçmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak
• KPSS'ye girmeye herhangi bir engeli bulunmamak ve sınavdan en az 70 almak
• Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak
• Daha önce 657 numaralı Devlet Memurları Kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
🔎Zabıt Katipliği Maaşları Ne Kadardır?
Zabıt katibi olmuş kişilerin aldıkları maaşlar, memuriyet derecelerine ve tecrübe yıllarına göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirlenmiş olan zabıt katibi maaşları, şöyle sıralanmıştır:
• 9/1 derece yeni başlayan zabıt katiplerinin maaşları: 5.690 TL'ye denk gelir.
• 7/3 derece 5 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 5.827 TL
• 5/2 derece 10 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 5.862 TL
• 3/1 derece 15 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 7.088 TL
• 2/3 derece 20 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 7.419 TL