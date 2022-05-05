Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.05.2022 20:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 20:40
    ABONE OL

    Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir? Zabıt katipliği başvurusu nasıl yapılır?

    Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin mezun oldukları bölüme göre, kendilerinden talep edilen puan türünde KPSS puanını almış olmaları gereklidir. Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin sınavlardan yeterli olan puanları almalarından sonra dönem atamalarını takip etmeleri gereklidir. Atama tarihlerinde eğer kişiler yeterli puanı almışlarsa, atama işlemleri gerçekleştirilir.

    takvim.com.tr
    Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir? Zabıt katipliği başvurusu nasıl yapılır?

    Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin yapacakları başvurular, e- devlet üzerinden, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" sayfasına geçilerek gerçekleştirilir. Kişiler, başvurularını resmi olarak tamamlamalarından sonra kendilerine belirlenmiş olan tarih aralıklarda, ilgili adımları takip etmelilerdir.

    🔎Zabıt Katibi Olma Şartları Nelerdir?
    Zabıt katipliğinin güncel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
    • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
    • En az lise ve dengi olan okullardan mezunu olmak
    • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
    • 18 yalını geçmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak
    • KPSS'ye girmeye herhangi bir engeli bulunmamak ve sınavdan en az 70 almak
    • Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak
    • Daha önce 657 numaralı Devlet Memurları Kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

    🔎Zabıt Katipliği Maaşları Ne Kadardır?
    Zabıt katibi olmuş kişilerin aldıkları maaşlar, memuriyet derecelerine ve tecrübe yıllarına göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirlenmiş olan zabıt katibi maaşları, şöyle sıralanmıştır:
    • 9/1 derece yeni başlayan zabıt katiplerinin maaşları: 5.690 TL'ye denk gelir.
    • 7/3 derece 5 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 5.827 TL
    • 5/2 derece 10 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 5.862 TL
    • 3/1 derece 15 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 7.088 TL
    • 2/3 derece 20 yıllık zabıt katiplerinin maaşları: 7.419 TL

        🔎Zabıt Katibi Ne İş Yapar?
        Zabıt katiplerinin yaptıkları işler, şöyle sıralanabilir:
        • Çalıştıkları yerdeki kalem işleri ile ilgilenmek
        • Dava dosyalarının sisteme işlenmesi ile beraber düzenleme ve takiplerini yapmak
        • Bitmiş olan davaların dosyalarını arşive kaldırmak
        • Hakkında tutuklama kararı çıkmış olan kişileri cezaevine göndermek ve cezaevinden çıkacak olan kişilerin yazı işleri ile ilgilenmek
        • tebligat evraklarını hazırlayarak tebligat işlemleri ile ilgilenmek
        • Yargı süreci boyunca yürütülen evrak ve dosya süreçlerini takip etmek
        • Dava sonuçlarını yazılı olarak gerekli olan merci ve şahıslara iletmek
        • Davalı ve davacı olan kişilerin dava davetlerini göndermek

        🔎Zabıt Katibi Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?
        Zabıt katipliği yapabilmek için genellikle Adalet ve Adalet Meslek Liselerinin Zabıt Katipliği bölümlerinin okunması gerektiği bilinir. Bu bölümlerden mezun olmuş olan kişilere öncelik tanınabilir. Ancak günümüzde, zabıt katipliği atamaları KPSS puanı ile yapıldığı için zabıt katibi olmak isteyen kişilerin mezun oldukları lise ve dengi okullara bakılmaksızın atamaları ve mesleğe başlatmaları yapılır.

        🔎Katip Olmak İçin On Parmak Sertifikası Şart Mı?
        Zabıt katibi olmak için talep edilen on parmak sertifikası, Adalet Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Adalet bölümlerini bitirmiş olan, doğrudan alan eğitimi almış olan kişilerden talep edilmez. Bu yerlerden mezun olmuş olan kişilerin sertifika beyan etmelerine okullarda almış oldukları derslerden dolayı gerek yoktur. Ancak Adalet mezunu olmayan kişilerin bu sertifikaya sahip olmaları kendilerini bir adım öne taşımaları açısından önemli sayılır.

        🔎Zabıt Katibi Olmak İçin Kaç Kelime Yazmak Gerekir?
        Zabıt katibi olabilmek için girilen kelime sınavında, kişiler kendilerine verilmiş olan 3 dakikalık süre içinde en az 90 kelime yazmalılardır. Bu kelime sayısını geçemezlerse kendilerine zabıt katipliği hakkı verilmez.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bay Kemal’in akladığı FETÖ’cülerin cezası onandı!
        Haberler Haberler Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir? Zabıt katipliği başvurusu nasıl yapılır?
            SON DAKİKA