Uzlaştırmacı nasıl olunur? Uzlaştırmacı olma şartları nelerdir? Uzlaştırmacı olmak için başvuru nasıl yapılır?

Uzlaştırmacı olarak görev yapabilmek için kişilerin eğitimlerini tamamlamalarından sonra e-devlet şifreleri ile giriş yapabilecekleri bir sayfa olan UYAP üzerinden giriş yapmaları gereklidir. Yapılan girişten sonra kişiler, belirlenmiş olan sınav yerlerinin hangisinde sınava girmek istiyorlarsa onu seçmeli ve ilgili adımlar üzerinden devam etmelilerdir. Girilen sınavdan eğer yeterli puan alınırsa, kişiler ilgili çalışma yerlerine atanabilirler.
🔎Uzlaştırmacı Olma Şartları Nelerdir?
Uzlaştırmacı olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:
• Üniversitelerin hukuk fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültelerinden birinden mezun olmak (Hukuk fakültesi haricindeki fakültelerden mezun olan kişilerden; Anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olmuş olmaları zorunludur.
• Daire Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan kurumlardan 48 saatlik Uzlaştırmacı Eğitimi alınmış olmak
• T.C. vatandaşı olmak
• Ehliyet sahibi olmak
• Daha önce kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla mahkum edilmemek
• Eğer uzlaştırmacı olmak isteyen kişiler avukat ise, baroya kayıtlı olmak
🔎Uzlaştırmacıların Maaşları Ne Kadardır?
Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin aylık aldıkları maaşlar, net bir şekilde belirli değildir. Uzlaştırmacı kişilerin alacakları maaşlar, baktıkları uzlaşma durumlarının sonuçlarına göre belirlenmiş olan ücretleri alırlar. Güncel olarak belirlenmiş olan ücret tarifeler ise şöyle sıralanmıştır:
• Eğer uzlaştırma süreci teklif aşamasındayken olumsuz sonuçlanırsa, davaya göre 160 TL ile 240 TL arasında ücret ödenir.
Eğer uzlaştırma sonucu olumlu sonuçlanmışsa;
• 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL
• 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL
• 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL
• 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL ücret ödenir.
Eğer uzlaştırma süreci olumsuz sonuçlanmışsa;
• 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL
• 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL
• 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL
• 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL ücret ödenir.