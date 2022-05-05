Uzlaştırmacı nasıl olunur? Uzlaştırmacı olma şartları nelerdir? Uzlaştırmacı olmak için başvuru nasıl yapılır?

🔎Uzlaştırmacıların Maaşları Ne Kadardır?

Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin aylık aldıkları maaşlar, net bir şekilde belirli değildir. Uzlaştırmacı kişilerin alacakları maaşlar, baktıkları uzlaşma durumlarının sonuçlarına göre belirlenmiş olan ücretleri alırlar. Güncel olarak belirlenmiş olan ücret tarifeler ise şöyle sıralanmıştır:

• Eğer uzlaştırma süreci teklif aşamasındayken olumsuz sonuçlanırsa, davaya göre 160 TL ile 240 TL arasında ücret ödenir.

Eğer uzlaştırma sonucu olumlu sonuçlanmışsa;

• 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL

• 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL

• 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL

• 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL ücret ödenir.

Eğer uzlaştırma süreci olumsuz sonuçlanmışsa;

• 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL

• 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL

• 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL

• 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL ücret ödenir.