Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir? Siber güvenlik uzmanı olmak için başvuru nasıl yapılır?

Siber güvenlik uzmanlığı yapmak için başvurular, siber güvenlik uzmanı arayan şirketler üzerinden gerçekleşir. Bu şirketlere girebilmek için kişilerin alanlarında bilgili ve mümkünse tecrübeli olmaları gereklidir. Gerekli şartların sağlanmasından sonra, yapılmış olan başvurular ilgili şirketler tarafından değerlendirilerek kişilerin işe alım süreçleri başlayabilir.
📌Siber Güvenlik Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?
Siber güvenlik uzmanlığının belirlenmiş olan temel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• 4 yıllık elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. (Bu bölümlere ek olarak 2 yıllık bilgisayar ya da benzeri bölümlerden mezun olan kişiler de siber güvenlik olma hakkına sahiptir.)
• Teknik İngilizce olarak da bilinen "Bilgisayar İngilizcesi"ne hakim olunması gereklidir.
• Linux işletim sistemi hakkında yeterli bilgi ve donanımın öğrenilmiş ve mümkün olduğunca da pratik edilmesi aranır.
• Farklı yazılım program dillerinin öğrenilmesi zorunludur. Mühendis olmuş kişiler ne kadar çok yazılım dili bilirlerse, siber güvenlik olarak iş bulma olanakları artar. (Başta kişilerden Html, php, java ve css yazılımlarının dillerini bilmeleri beklenir.)
• Matematik zekasına sahip olunmasının yanında matematik bilgisinin de güçlü olması gereklidir.
Bu durumların yanına ek olarak, Siber güvenlik uzmanı olabilmek için belirli yazılım ve diğer teknik kurslara gidilip sertifikalarının alınmış olması da özel sektörde iş bulmak isteyen kişiler için zorunlu bir koşul olarak görülmez. Ancak sertifika sahibi olmak, kişilerin rakiplerine göre kendilerini her zaman bir adım önde tutar.