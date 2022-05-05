Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir? Siber güvenlik uzmanı olmak için başvuru nasıl yapılır?





• Farklı yazılım program dillerinin öğrenilmesi zorunludur. Mühendis olmuş kişiler ne kadar çok yazılım dili bilirlerse, siber güvenlik olarak iş bulma olanakları artar. (Başta kişilerden Html, php, java ve css yazılımlarının dillerini bilmeleri beklenir.)

• Matematik zekasına sahip olunmasının yanında matematik bilgisinin de güçlü olması gereklidir.

Bu durumların yanına ek olarak, Siber güvenlik uzmanı olabilmek için belirli yazılım ve diğer teknik kurslara gidilip sertifikalarının alınmış olması da özel sektörde iş bulmak isteyen kişiler için zorunlu bir koşul olarak görülmez. Ancak sertifika sahibi olmak, kişilerin rakiplerine göre kendilerini her zaman bir adım önde tutar.