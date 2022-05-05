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    • Haberler
    • 05.05.2022 20:19
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    • 05.05.2022 20:19
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    Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir? Siber güvenlik uzmanı olmak için başvuru nasıl yapılır?

    Siber güvenlik uzmanı olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerine girilmesi ve bu bölümlerin başarılı ile bitirilmesi gereklidir. Bunun yanında, Siber güvenlik uzmanı olabilmek için kişilerin bazı işletim sistemleri ile ilgili teknik bilgilerinin ve tecrübelerinin de olması gereklidir. Okullardan mezun olunduktan sonra, siber güvenlik uzmanı arayan şirketler ile iletişime geçilerek iş başvurusunda bulunulabilir.

    takvim.com.tr
    Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir? Siber güvenlik uzmanı olmak için başvuru nasıl yapılır?

    Siber güvenlik uzmanlığı yapmak için başvurular, siber güvenlik uzmanı arayan şirketler üzerinden gerçekleşir. Bu şirketlere girebilmek için kişilerin alanlarında bilgili ve mümkünse tecrübeli olmaları gereklidir. Gerekli şartların sağlanmasından sonra, yapılmış olan başvurular ilgili şirketler tarafından değerlendirilerek kişilerin işe alım süreçleri başlayabilir.

    📌Siber Güvenlik Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?
    Siber güvenlik uzmanlığının belirlenmiş olan temel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
    • 4 yıllık elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. (Bu bölümlere ek olarak 2 yıllık bilgisayar ya da benzeri bölümlerden mezun olan kişiler de siber güvenlik olma hakkına sahiptir.)
    • Teknik İngilizce olarak da bilinen "Bilgisayar İngilizcesi"ne hakim olunması gereklidir.
    • Linux işletim sistemi hakkında yeterli bilgi ve donanımın öğrenilmiş ve mümkün olduğunca da pratik edilmesi aranır.



    • Farklı yazılım program dillerinin öğrenilmesi zorunludur. Mühendis olmuş kişiler ne kadar çok yazılım dili bilirlerse, siber güvenlik olarak iş bulma olanakları artar. (Başta kişilerden Html, php, java ve css yazılımlarının dillerini bilmeleri beklenir.)
    • Matematik zekasına sahip olunmasının yanında matematik bilgisinin de güçlü olması gereklidir.
    Bu durumların yanına ek olarak, Siber güvenlik uzmanı olabilmek için belirli yazılım ve diğer teknik kurslara gidilip sertifikalarının alınmış olması da özel sektörde iş bulmak isteyen kişiler için zorunlu bir koşul olarak görülmez. Ancak sertifika sahibi olmak, kişilerin rakiplerine göre kendilerini her zaman bir adım önde tutar.

        📌Siber Güvenlik Uzmanı Maaşı Ne Kadardır?
        Siber güvenlik olmuş kişilerin aylık olarak aldıkları maaşlar, çalıştıkları yerlere ve iş tecrübelerine göre değişiklik gösterir. Türkiye'de siber güvenlik uzmanı olarak çalışan kişilerin ortalama aldıkları ücretler, 11.000 TL civarındadır. En az 7.000 TL ile işe başlayan uzmanlar, Türkiye'de en fazla ise 16.500 TL ücreti civarlarında çalışır.

        📌Siber Güvenlik Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır?
        Siber güvenlik uzmanlığı sertifikalarının alınması, ilgili alana uygun olarak verilen lisans ve yüksek lisans seviyesinde oluşturulan eğitimlere katılmak ile gerçekleşir. Günümüzde birçok kurum, siber güvenlik uzmanı olmak isteyen kişilere eğitimler sunar. Türkiye'de en çok sertifikası talep edilen şirketler ise şöyle sıralanabilir:
        • Comptia Güvenlik
        • Microsoft Technology Associate (MTA) Güvenlik Temelleri
        • Sistem Güvenliği Sertifikalı Uygulayıcı (SSCP)
        • Sertifikalı Bulut Güvenliği Profesyoneli (CCSP)
        • Saldırı Güvenlik Sertifikalı Profesyonel (OSCP)
        Belirlenmiş olan bu kurslara katılım için her bir şirketin ve kursun koşulları ayrıdır. Ancak tüm şirketler eğitimini aldıkları sertifikalarını vermek için eğitim sonunda katılımcılarını bir sınava tabi tutar.

        📌Siber Güvenlik Uzmanlığı Hangi Üniversitelerde Var?
        Siber güvenlik uzmanlığı bölümü, Türkiye'de bazı üniversitelerde doğrudan bir bölüm olarak kabul edilmiş ve dersleri verilmeye başlanmıştır. Ancak bu uygulamanın henüz yeni başlamış olmasından dolayı siber güvenlik uzmanlığı sadece bazı belirli üniversitelerde mevcuttur. Bu okullar ise şunlardır:
        • Doğuş Üniversitesi
        • Beykoz Üniversitesi
        • Sakarya Üniversitesi
        • Kocaeli Üniversitesi
        • 19 Mayıs Üniversitesi
        • İstanbul Bilgi Üniversitesi
        • Selçuk Üniversitesi
        • Giresun Üniversitesi

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        Haberler Haberler Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir? Siber güvenlik uzmanı olmak için başvuru nasıl yapılır?
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