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    • Haberler
    • 05.05.2022 20:47
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    • 05.05.2022 20:48
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    Psikiyatrist nasıl olunur? Psikiyatrist olma şartları nelerdir? Psikiyatrist olmak için başvuru nasıl yapılır?

    Psikiyatrist olabilmek için kişilerin öncelikle tıp fakültesini kazanmaları ve başarı ile tamamlamaları gereklidir. 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlamış olan kişiler, Psikiyatrist olabilmek için tıp fakültesinden sonra uzmanlık sınavına girerek 4 yıl boyunca da uzman olabilmek için çalışmak durumundadırlar. 4 yıllık aldıkları Psikiyatrist uzmanlığından sonra da mesleklerini yapmaya başlayabilirler.

    takvim.com.tr
    Psikiyatrist nasıl olunur?

    Psikiyatrist olmak isteyen kişilerin herhangi bir yere başvuru yapmalarına gerek yoktur. Kişiler, tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS'a da girerek uzmanlıklarını psikiyatri olarak seçmelilerdir. Daha sonra eğitim almaya başlayacaklardır. 4 yıl süren bu eğitimlerini de tamamlamalarından sonra kişiler, taleplerine göre kendilerine bir klinik açabilir, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerde görev yapmaya başlayabilirler.

    📌Psikiyatrist Olma Şartları Nelerdir?
    Psikiyatrist olma koşulları arasında yalnızca tıp fakültesini kazanmak, tıp fakültesini başarı ile bitirmek ve alan uzmanlığını da tamamlamak mevcuttur. Bunların dışında Psikiyatrist olmak isteyen kişilerden ekstra bir durum talep edilmez. Ancak kendi kliniğini açmak isteyen ve hastalarına burada hizmet vermek isteyen kişiler için durum daha farklıdır.

    📌Psikiyatride Hangi Dersler Görülür?
    Psikiyatri anabilim dalında eğitim alacak olan kişilerin görecekleri ve Psikiyatrist olabilmek için başarı ile tamamlamaları gereken dersler şöyle sıralanmıştır:
    • Temel Tıp Bilimleri I
    • Sinir ve Duyu Sistemleri
    • Endokrin ve üreme sistemleri
    • Gastrointestinal hastalıklar
    • Kalp-göğüs hastalıkları
    • Kan lenf immün sistem hastalıkları
    • Doğum ve endokrin hastalıklar
    • Genitoüriner hastalıklar
    • Nöropsikiyatrik hastalıklar
    • Psikiyatri
    • Topluma dayalı tıp
    • Staj
    Bu belirlenmiş olan dersler, genellikle her üniversitelerde Psikiyatrist adayları için verilmesi uygun görülen derslerdir. Ancak bu derslere ek olarak bazı dersler farklı üniversitelerce gösterilebilir.

        📌Psikiyatri Taban Puanları Kaçtır?
        TUS ile belirlenen Psikiyatri taban puanları, 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:
        • Ankara Üniversitesi: 73,14884
        • İstanbul Üniversitesi: 72,87424
        • Hacettepe Üniversitesi: 72,20721
        • Gazi Üniversitesi: 72,20226
        • Ege Üniversitesi: 72,19210
        • Dokuz Eylül Üniversitesi: 71,58796
        • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 71,36389
        • Marmara Üniversitesi: 69,49920
        • Çukurova Üniversitesi: 68,51499
        • Manisa Celâl Bayar Üniversitesi: 68,47736
        • Başkent Üniversitesi: 68,44690
        • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 68,16687
        • Akdeniz Üniversitesi: 68,15349
        • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 68,01261
        • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 67,89203


        • Mersin Üniversitesi: 67,70014
        • Bursa Uludağ Üniversitesi: 67,69543
        • Kocaeli Üniversitesi: 67,01651
        • İstanbul Medipol Üniversitesi: 66,39553
        • İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 66,31556
        • Selçuk Üniversitesi: 66,13406
        • Sakarya Üniversitesi: 66,06449
        • Erciyes Üniversitesi: 65,97956
        • Necmettin Erbakan Üniversitesi: 65,52819
        • Fırat Üniversitesi: 65,48667
        • Maltepe Üniversitesi: 65,47719
        • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 65,18215
        • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 64,92255
        • Adıyaman Üniversitesi: 64,54520
        • Süleyman Demirel Üniversitesi: 64,03637
        • Trakya Üniversitesi: 63,94354
        • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 63,90849
        • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: 63,75511
        • Balıkesir Üniversitesi: 63,72292
        • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 63,54985
        • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 63,54788
        • Gaziantep Üniversitesi: 63,47657


        • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 63,44289
        • Düzce Üniversitesi: 63,39455
        • İnönü Üniversitesi: 63,25480
        • Dicle Üniversitesi: 62,71148
        • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 62,64883
        • Karadeniz Teknik Üniversitesi: 62,33810
        • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 62,16007
        • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 62,07861
        • Karabük Üniversitesi: 61,95976
        • Atatürk Üniversitesi: 61,93080
        Psikiyatrist olmak isteyen kişilerin Ruh ve sinir hastalıkları bölümünde uzmanlıklarını yapmak için başvurmaları gereklidir.
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        Haberler Haberler Psikiyatrist nasıl olunur? Psikiyatrist olma şartları nelerdir? Psikiyatrist olmak için başvuru nasıl yapılır?
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