Psikiyatrist nasıl olunur? Psikiyatrist olma şartları nelerdir? Psikiyatrist olmak için başvuru nasıl yapılır?

📌Psikiyatride Hangi Dersler Görülür?

Psikiyatri anabilim dalında eğitim alacak olan kişilerin görecekleri ve Psikiyatrist olabilmek için başarı ile tamamlamaları gereken dersler şöyle sıralanmıştır:

• Temel Tıp Bilimleri I

• Sinir ve Duyu Sistemleri

• Endokrin ve üreme sistemleri

• Gastrointestinal hastalıklar

• Kalp-göğüs hastalıkları

• Kan lenf immün sistem hastalıkları

• Doğum ve endokrin hastalıklar

• Genitoüriner hastalıklar

• Nöropsikiyatrik hastalıklar

• Psikiyatri

• Topluma dayalı tıp

• Staj

Bu belirlenmiş olan dersler, genellikle her üniversitelerde Psikiyatrist adayları için verilmesi uygun görülen derslerdir. Ancak bu derslere ek olarak bazı dersler farklı üniversitelerce gösterilebilir.