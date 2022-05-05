Psikiyatrist nasıl olunur? Psikiyatrist olma şartları nelerdir? Psikiyatrist olmak için başvuru nasıl yapılır?

Psikiyatrist olmak isteyen kişilerin herhangi bir yere başvuru yapmalarına gerek yoktur. Kişiler, tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS'a da girerek uzmanlıklarını psikiyatri olarak seçmelilerdir. Daha sonra eğitim almaya başlayacaklardır. 4 yıl süren bu eğitimlerini de tamamlamalarından sonra kişiler, taleplerine göre kendilerine bir klinik açabilir, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerde görev yapmaya başlayabilirler.
📌Psikiyatrist Olma Şartları Nelerdir?
Psikiyatrist olma koşulları arasında yalnızca tıp fakültesini kazanmak, tıp fakültesini başarı ile bitirmek ve alan uzmanlığını da tamamlamak mevcuttur. Bunların dışında Psikiyatrist olmak isteyen kişilerden ekstra bir durum talep edilmez. Ancak kendi kliniğini açmak isteyen ve hastalarına burada hizmet vermek isteyen kişiler için durum daha farklıdır.
📌Psikiyatride Hangi Dersler Görülür?
Psikiyatri anabilim dalında eğitim alacak olan kişilerin görecekleri ve Psikiyatrist olabilmek için başarı ile tamamlamaları gereken dersler şöyle sıralanmıştır:
• Temel Tıp Bilimleri I
• Sinir ve Duyu Sistemleri
• Endokrin ve üreme sistemleri
• Gastrointestinal hastalıklar
• Kalp-göğüs hastalıkları
• Kan lenf immün sistem hastalıkları
• Doğum ve endokrin hastalıklar
• Genitoüriner hastalıklar
• Nöropsikiyatrik hastalıklar
• Psikiyatri
• Topluma dayalı tıp
• Staj
Bu belirlenmiş olan dersler, genellikle her üniversitelerde Psikiyatrist adayları için verilmesi uygun görülen derslerdir. Ancak bu derslere ek olarak bazı dersler farklı üniversitelerce gösterilebilir.