BİNLERCE SAÇ KÖKÜ

Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde her yaşta ortaya çıkabilen bir sorundur. Saç dökülmesi, çoğunlukla orta yaştan sonra ortaya çıkar ve hızla ilerler. Önlem alınmaması durumunda kellik sorunuyla karşılaşılır. Bilimsel olarak yapılan bu çalışma, saç dökülmesini durduran ve saç köklerinin beslenerek tekrar çıkmasını sağlayan bir yağ olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, patates kızartmak için kullanılan yağa eklenen bir maddenin, saç kökü üretimini artırdığını tespit etti.Bir araştırmaya göre, Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, patates kızartmak için kullanılan yağın içine eklenen "dimetilpolisiloksan" isimli kimyasalın saç kökü üretimine yardımcı olduğunu saptadı.