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    • Haberler
    • 05.05.2022 08:09
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    • 05.05.2022 08:09
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    Her evde bulunan bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor! Dökülen saçlar nasıl geri çıkar?

    Saç dökülmesiyle alakalı bütün incelemeleri rafa kaldıracak yeni bir çözüm bulundu. Hemen her evde teşhis edilen bu yağın saç kökü üretimini çoğalttığı teşhis edildi. Peki ama dökülen saçlar tekrardan nasıl çıkar? Saç dökülmesi nasıl engellenir? Kelliğin çözümü var mı? Saç nasıl gürleştirilir? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

    takvim.com.tr

    BİNLERCE SAÇ KÖKÜ

    Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde her yaşta ortaya çıkabilen bir sorundur. Saç dökülmesi, çoğunlukla orta yaştan sonra ortaya çıkar ve hızla ilerler. Önlem alınmaması durumunda kellik sorunuyla karşılaşılır. Bilimsel olarak yapılan bu çalışma, saç dökülmesini durduran ve saç köklerinin beslenerek tekrar çıkmasını sağlayan bir yağ olduğunu ortaya koydu.

    Bilim insanları, patates kızartmak için kullanılan yağa eklenen bir maddenin, saç kökü üretimini artırdığını tespit etti.Bir araştırmaya göre, Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, patates kızartmak için kullanılan yağın içine eklenen "dimetilpolisiloksan" isimli kimyasalın saç kökü üretimine yardımcı olduğunu saptadı.

    Araştırmacılar, önce bu kimyasalı kullanarak bir kerede binlerce saç kökü üretmeyi başardı, daha sonra da saç köklerini farelerin hiç tüy olmayan sırtına ekti. Farelerin sırtlarının, işlemin ardından tüylendiği gözlendi.

    KELLİĞİN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR
    Araştırma ekibinin lideri Prof. Junji Fukuda, yaptığı açıklamada, oldukça basit olan bu yöntemle bir kerede çok sayıda saç kökü üretildiğini ve yöntemin özellikle erkeklerde kelliğin tedavisinde kullanılabileceğini ifade etti.

        Dimetilpolisiloksan, patates kızartılan yağın köpürmesini engellemek için kullanılıyor. Bilimsel çalışmada soğutulmuş kızartma yağı kullanılmıştır.
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        Haberler Haberler Her evde bulunan bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor! Dökülen saçlar nasıl geri çıkar?
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