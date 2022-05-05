5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı? Bugün bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, PTT, noterler açık mı?

Toplamda 3 gün süren bayram tatili bugün sona erdi. Bayram boyunca kapalı olan bankalar ve diğer kurumların ne zaman açılacağı merak edildi. Peki, yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler bugün açık mı? İşte merak edilenler!
YARIN (5 MAYIS) BANKALAR AÇIK MI?
5 Mayıs 2022 Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.
YARIN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, NOTERLER AÇIK MI? 5 MAYIS PERŞEMBE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
5 Mayıs 2022 Perşembe günü hastaneler, sağlık ocakları, noterler, kargo şirketleri ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek...
PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.