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    • Haberler
    • 04.05.2022 07:40
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    • 04.05.2022 07:40
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    2-3-4 Mayıs berber ve kuaförler açık olacak mı? Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler, güzellik salonları açık mı, kaça kadar?

    Ramazan Bayramı süresince en merak edilen konulardan biri kuaför ve berberler oldu. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bayramın 1. 2. ve 3. günü  berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini merak edip araştırmaya başladı. Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde idrak edilecek. Peki, 3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı? Ramazan Bayramı'nda kuaförler ve berberler çalışıyor mu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    💇🏻‍♀️💇🏻‍♂️2-3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı 2022?

    Ramazan Bayramı süresince en merak edilen konulardan biri kuaför ve berberler oldu. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bayramın 1. 2. ve 3. günü berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini merak edip araştırmaya başladı. Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde idrak edilecek. Peki, 3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı? Ramazan Bayramı'nda kuaförler ve berberler çalışıyor mu? İşte konu hakkında detaylar!

    BERBER VE KUAFÖRLER BAYRAMDA AÇIK MI?

    Bazı berber ve kuaförler, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.

    BAYRAMDA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

    Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

    BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

    Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. Vatandaşlar bu saatler arasında AVM'e gidebilirler. Bayram için ise henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan Bayramı çalışma saatlerine yönelik güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

        Ödemeleri veya işlemleri bayram dönemine gelen kişiler için bugün son gün. Resmi tatillerde bankaların kapalı olacak olması nedeniyle 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar işlem yapmayanlar bir sonraki mesai günü 5 Mayıs 2022 Perşembe gününü beklemek zorunda olacaklar.

        Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.

        BAYRAMDA BORSALAR AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta kutlanacak. 2, 3, 4 Mayıs'ta bayram tatili yapılacak. Resmi tatil olduğu için borsalar da pazartesi, salı, çarşamba kapalı olacak. Perşembe günü ise işlemler yapılabilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
        Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

        2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

        RAMAZAN BAYRAMINDA MARKETLER AÇIK MI 2022?

        Bu bayram herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Öte yandan zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.
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        Haberler Haberler 2-3-4 Mayıs berber ve kuaförler açık olacak mı? Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler, güzellik salonları açık mı, kaça kadar?
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