3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? 🏥Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilerek yoğun bir şekilde araşırılıyor. Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 3-4 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? İşte merak edilen konular haberimizde...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.