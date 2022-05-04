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    • Haberler
    • 04.05.2022 07:20
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    • 04.05.2022 07:20
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    3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? 🏥Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

    Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Ramazan Bayramı'na saatler kala 3-4 Mayıs'ta sağlık ocaklarının, hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? Bilindiği üzere kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.

    takvim.com.tr
    🏥Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

    Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilerek yoğun bir şekilde araşırılıyor. Ramazan Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 3-4 Mayıs sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? İşte merak edilen konular haberimizde...

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

    Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
    Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

    2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

        BAYRAMDA ACİL AÇIK MI?

        Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olsa da acil bölümü her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. 7/24 saat acil servisler Ramazan Bayramı'nda açık olacaklar.

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı'nda kapalı olacak olan eczaneler Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak.

        Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.
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        Haberler Haberler 3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? 🏥Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?
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